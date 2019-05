vor 24 Min.

Neuburger Schloßfest: Eintritt wird teurer

Aber dafür gibt es auch heuer wieder viel Programm. Was es auf dem Neuburger Fest der Renaissance Neues gibt.

Von Gloria Geissler

Die Bärte wachsen, die Haare werden länger. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass das Neuburger Schloßfest vor der Tür steht. Viele Mitwirkende und natürlich die Organisatoren des Verkehrsvereins sind schon infiziert vom Schloßfest-Fieber, was sich auch optisch zeigt.

Pünktlich zum 25. Jubiläum gibt es eine Preiserhöhung beim Wegezoll. Der Tageseintritt erhöht sich von sechs auf sieben Euro und der Preis für das ganze Wochenende von zwölf auf 15 Euro. Grund für die Erhöhung seien die gestiegenen Kosten insbesondere im Bereich Sicherheit, wie Verkehrsvereinsvorsitzender Friedhelm Lahn auf der Beteiligtenversammlung erklärt. Die Eintrittspreise für die Veranstaltungen sind gleich geblieben.

Auf dem Neuburger Schlossfest gibt es viele Veranstaltungen

Das Programmheft ist bereits gedruckt und liegt aus. 81 Termine stehen allein am ersten Wochenende auf der Agenda. Von kulturellen Schmankerln wie den Hofkonzerten oder der Matinee, über packendes Spektakel wie die Turnierspiele der kurfürstlichen Reiter bis hin zu den Tanzspielen des Verkehrsvereins untere anderem mit den Steckenreitern, den Hoftänzern oder den Reigenkindern ist für Jung und Alt einiges geboten.

Bei den Wirten gibt es eine Neuerung zu vermelden. Andrej Gebl, Inhaber von „Toniz Pizza“ und der Cafeteria der Neuburger Bäder, übernimmt die Bewirtung des Harmoniehofs. Der Bierpreis wurde in Absprache mit den Zehrstände-Betreibern von 3,80 Euro für die Halbe auf 4,20 Euro erhöht. Angeboten werden muss ein antialkoholisches Getränk für 1,70 Euro.

Der Bierpreis auf dem Schlossfest wird teurer

In puncto Sicherheit wird es auch in diesem Jahr wieder Taschen- und Rucksackkontrollen an den Eingängen geben. „Die Kontrolle erfolgt durch professionelle Security-Mitarbeiter und wenn nötig, unter Mithilfe der Stadtwache sowie bei größeren Problemen auch der Polizei“, erklärt Lahn.

Waffen beziehungsweise Zierwaffen werden nur noch für Schloßfest-Aktive zugelassen. „Besuchern müssen wir aus sicherheitstechnischen Gründen den Zugang mit Waffen verwehren“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Alle Waffen müssen angemeldet sein. „Wer nicht angemeldet ist, darf nicht mit Waffe auf das Schloßfestgelände“, so Lahn.

Waffen sind nur für Aktive erlaubt

Das Schloßfest beginnt am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr mit der Ankunft der Festgäste an der Posttreppe. Eröffnet wird es – wie gehabt – offiziell um 18 Uhr im Schlosshof. Der große Festumzug findet am zweiten Schloßfest-Sonntag, am 7. Juli, um 11 Uhr statt.

Als Zuckerl veranstaltet der Verkehrsverein am Donnerstag, 4. Juli, um 20 Uhr ein Konzert mit der Gruppe „Zackenflanke“ im Schlosshof. Umrahmt werden die wilden Musiker von den zauberhaften Tänzerinnen den Gruppen „Perla Orientica“ und „Anima Sana“. Karten gibt es ab Mitte Juni in der Touristinfo für 15 Euro.

Termin ist vom 28. bis 30. Juni und 5. bis 7. Juli.

