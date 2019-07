vor 40 Min.

Neuburger Volksfest: Guter Auftakt trotz Hitze

Schausteller und Marktleute sind zufrieden. Welche Urgesteine in den Ruhestand verabschiedet wurden.

Von Siilke Federsel

Zu kritisieren gab es wenig, dafür war die Freude über einen gelungenen Start umso größer beim ersten Treffen der Schausteller und Marktkaufleute mit Vertretern der Stadt und des Marktausschusses auf dem 76. Neuburger Volksfest. Denn trotz der tropischen Hitze zur Eröffnung am Freitagabend waren Festzelt, Außengastronomie und auch das Festgelände mit all seinen Attraktionen gut besucht.

„Es war ein sehr, sehr schöner Auftakt“, freute sich dementsprechend Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Bis weit in die Abendstunden hinein sei richtig etwas losgewesen. „Wir hatten trotz des heißen Wetters sehr gute Besucherzahlen“, sagte er. Nun hofft er für das Volksfest, dass auch während der kommenden Tage gutes Wetter über dem Festplatz herrsche, wenn auch hoffentlich nicht mehr so heiß wie am vergangenen Freitag. Und natürlich auch, dass man wieder zahlreiche Besucher begrüßen könne.

Neuburger Volksfest: Am Mittwoch ist Feuerwerk

Birgit Peter-Fest, die Leiterin des Ordnungsamtes, wies auf das Programm der kommenden Woche hin und bat die anwesenden Schausteller beispielsweise, die Musik beim Feuerwerk am Mittwoch auszuschalten. Darüber hinaus sollen am Dienstag, dem traditionellen Familientag, von 14 bis 20 Uhr ermäßigte Preise gelten.

Auch Marktreferent Manfred Enzersberger war glücklich über den gelungenen Volksfeststart: „Ich war echt überrascht über den guten Auftakt“, sagte er und wünschte den Schaustellern „gutes Geschäft“ für die kommenden Tage.

Sollte das Wetter einmal gar zu schlimm sein, etwa bei Gewitter oder Dauerregen, könnte man eventuell auch von den geltenden Öffnungszeiten leicht abweichen und so manches Fahrgeschäft schon etwas früher schließen lassen. Das entscheide man dann aber immer zeitnah.

In der großen Runde, in der viele Verantwortliche und Mitwirkende des Volksfestes zusammenkommen, wurden in diesem Jahr auch zwei Persönlichkeiten verabschiedet, die maßgebend das Volksfestgeschehen mitbestimmt und geprägt haben und für die es heuer das letzte Volksfest als „Aktive“ ist: Christine Karmann, langjährige Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und dadurch zuständig für den gelungenen Ablauf der Neuburger Wiesn, und Klaus Benz, langjähriger Moderator auf der Volksfestbühne.

Klaus Benz nahm Abschied von der Volksfestbühne

Karmann arbeitete 46 Jahre bei der Stadt Neuburg. „Sie hat immer eine ganz hervorragende Leistung erbracht“, würdigte Oberbürgermeister Gmehling ihr Engagement. Karmann freute sich sichtlich über die Ehrung, doch natürlich schaue sie auch ein wenig mit Wehmut zurück, erklärte sie, habe sie doch tolle Kollegen gehabt und sei immer mit Herzblut bei der Sache gewesen.

35 Jahre im Dienst des Volksfestes stand auch Moderator Klaus Benz. „Er hat das Fest ganz maßgeblich mitgeprägt“, urteilte der Rathauschef. Unzählige Abende habe er moderiert und damit für gute Laune gesorgt. „Das muss man erst einmal schaffen, immer die richtigen Worte zu finden“, erklärte der Oberbürgermeister. Er sei ein absoluter „Benz-Fan“. Auch der geehrte Klaus Benz ergriff bei dieser Gelegenheit das Wort. Für ihn sei die Volksfestgemeinschaft eine „große Familie“, doch nun möchte er nach seinen vielen Jahren auf der Festbühne wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Wenn er auch nicht mehr auf der Bühne zu sehen sein wird, das Fest werde er trotzdem besuchen. „Ich bleibe dem Volksfest treu“, sagte er.