vor 46 Min.

Neues Buch von Prinz Felix zu Löwenstein vorgestellt

Prinz Felix zu Löwenstein widmet sich in seinem aktuellen Buch der Welternährung. Eigentlich wäre genug Essen für alle da, trotzdem müssen zu viele hungern.

Von Annemarie Meilinger

Im Festsaal von Schloss Grünau fand am Mittwochabend ein Vortrag statt, der über 150 Zuhörer in die historischen Mauern lockte. Prinz Dr. Felix zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler und Bio-Landwirt, referierte unter dem Titel „Food Crash“ zum Thema ökologische Landwirtschaft und Ernährung. Genauso heißt auch sein jüngstes Buch, das 2017 erschienen ist mit dem Untertitel „Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr“. Der Agenda 21-Arbeitskreis „Konsum und Ernährung“ hatte ihn eingeladen, unterstützt durch die Organisation Slow-Food und die Schlossverwaltung der Wittelsbacher, für die Oberforstdirektor Harald Textor die Gäste begrüßte.

Der Prinz ist Landwirt

Prinz Felix zu Löwenstein war nach seinem Studium in Weihenstephan Entwicklungshelfer auf Haiti und sechs Jahre lang konventioneller Landwirt, bevor er den vom Vater geerbten Betrieb umstellte. 2011 erschien sein erstes Buch über Welternährung, in dem er die industrielle Landwirtschaft als Ursache für Hunger einerseits und ernährungsbedingte Krankheiten auf der anderen Seite anprangert. Die scheinbar billigen Lebensmittel führten dazu, dass wir „zu dick und krank werden und die Folgekosten in der Medizin uferlos anstiegen“ sagt der Referent. Trotz der anhaltenden Überproduktion habe man es nicht geschafft zu verhindern, dass über 800 Millionen Menschen – also jeder siebte bis achte Erdenbewohner – abends hungrig ins Bett gingen. Die Landwirtschaft sei zwar hochproduktiv, aber Ressourcen zerstörend. Mit der Erhöhung der Lebensmittelproduktion gingen der Verbrauch von Düngemitteln und Chemikalien zum Pflanzenschutz einher und damit die Zerstörung der Böden und Verarmung der Biodiversität. Wegen der anhaltenden Überdüngung des Wassers gäbe es schon jetzt 168 marine Todeszonen weltweit, eine davon ist ein Teil der Ostsee. Der inzwischen ernsthaft diskutierte dramatische Rückgang der Insektenarten und das damit einhergehende Vogelsterben sei größtenteils eine Nebenwirkung der Insektizide, die „Nichtzielorganismen“ genauso vernichte wie die Schädlinge. „Wir sind entsetzlich produktiv, aber ineffektiv, was die Zukunft betrifft“.

Eigentlich ist genug für alle da

Die Welternährungsorganisation FAO spricht von tatsächlich konventionell erzeugten Lebensmitteln von 5000 Kilokalorien, pro Tag und Erdenbewohner. „So viel bräuchten wir nicht“ sagt zu Löwenstein, „selbst wenn wir diese Menge ökologisch erzeugten, wäre mit 80 Prozent davon noch genügend für alle da“. Aber nicht, wenn wir den Maßstab der Bewohner der Nordhalbkugel dafür ansetzen, denn dann „ist der Futtertrog bald leer“. Denn hier und noch mehr in Nordamerika wird immer noch „zu viel Fleisch verzehrt“, das den Hauptteil der Weideflächen für seine Produktion verbraucht. „Weniger Fleisch, mehr regionale und saisonale Produkte, nachhaltigen Fisch und selbst Erzeugtes“ ist der Tipp des „gerne Fleisch essenden“ Bio-Landwirts.

Es gibt auch positive Beispiele

Aus Kopenhagen wusste er Positives zu berichten. Dort werden 66.000 Essen pro Tag von Küchen produziert, die nach diesen Prinzipien erfolgreich arbeiten. „Wir müssen Einsteigen in den Umbau des Systems“, fordert er - „dabei muss der Preis den tatsächlichen Kosten der Produktion entsprechen“. Würde man die Folgekosten – beispielsweise durch die Wasserverschmutzung durch Nitrat – auf die Preise der konventionell erzeugten Lebensmittel schlagen, würden sich die Verbraucher, die ja durch ihre Kaufentscheidung „schuld“ sind an der Produktionsart, anders entscheiden.

Doch wer soll den Umbau zu einer gesünderen Landwirtschaft in die Hand nehmen? 55 Milliarden verteilt die EU jährlich an ihre Bauern im Gießkannenprinzip – „sie könnte das Geld auch zur Steuerung in die ökologische Richtung verwenden“.