13.12.2018

Ohne Spenden hätte das Christkind keine Geschenke

Bedürftige Kinder freuen sich über 170 Geschenkpakete. Das geht nur dank großzügiger Spenden

Von Xaver Habermeier

Dort, wo die Neuburger Tafel das ganze Jahr über hilfsbedürftige Personen mit Lebensmitteln versorgt, stapeln sich am Dienstagabend die Geschenke. Bei der Ausgabe der Weihnachtspräsente machen 90 Kinder und Jugendliche große Augen.

Mit der Eröffnung des Neuburger Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz startet seit Jahren die Wunschbaumaktion des Stadtmarketings. Bedürftige Kinder können ihren Geschenkwunsch im Wert bis zu 20 Euro auf einen Wunschzettel eintragen. Daraus werden Sterne geformt und auf einen Wunschbaum in der Markthalle aufgehängt. In diesem Jahr war schon nach wenigen Tagen der Baum vollbehangen.

Spender nahmen die Sterne ab, besorgten die Geschenke und gaben die Päckchen beim Stadtmarketing ab. Daneben erfüllte das Burgheimer Unternehmen Trouw Nutrition (früher Milkivit) sowie die Neuburger Tafel Wünsche. Insgesamt sind es 170 Geschenkpackerl, die heuer ausgegeben werden. Gut die Hälfte verteilte die Neuburger Tafel zusammen mit dem Stadtmarketing sowie dem Neuburger Christkindl Svenja und den Engerln am Dienstagabend.

Die weitere vorweihnachtliche Bescherung erfolgt in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Die Tafel-Vorsitzende Philomena Schlamp betont: „Wir helfen gerne und was gibt es Schöneres als Geschenke? Die sind auch Ausdruck für Menschlichkeit.“

Egal für welche Kultur und unabhängig von der Religion, die Aktion zauberte Jung und Alt ein Lächeln ins Gesicht. Die Wünsche waren recht vielfältig. „Das waren nicht nur Spielsachen, sondern auch warme Schuhe oder Bekleidung“, berichtete Franziska Kober vom Stadtmarketing.