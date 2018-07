00:36 Uhr

Ohne Streicheleinheiten geht gar nichts

Hundesportfreunde Kreuth feiern ihr 20-Jähriges mit einem bunten Programm – ohne Drill und Zwang

Von Xaver Habermeier

Egal ob große oder kleine Vierbeiner, Kinder sowie erwachsene Frauchen oder Herrchen, beim Verein Hundesportfreunde Kreuth kamen bei der 20-Jahrfeier alle sichtbar auf ihre Kosten. Geboten haben die 100 aktiven Mitglieder ein vielfältiges Tagesprogramm mit Parcours, Auszügen aus Prüfungen bis hin zum Spaßrennen und Einlagen.

Der Leitsatz, ein optimales Ausbildungsprogramm für eine optimale Mensch-Hund-Beziehung zu bieten, geht bei den 100 aktiven Mitgliedern auf. „Und zwar ganz ohne Drill und Zwang“, betonte der Vorsitzende Martin von Boogaard. Er freute sich bei strahlendem Sonnenschein am Samstagfrüh über viele Besucher, egal ob mit oder ohne Vierbeiner. Überrascht haben die Organisatoren mit einem ansprechenden Aufbau, mit Pavillons, Parcours und einem Badebecken für Hunde. Das sorgte bei den tropisch anmutenden Temperaturen für eine willkommene Erfrischung. Zwar blieben die Hundefreunde beim Jubiläum von dem Regenschauer am Mittag nicht verschont, aber die Besucher sind laut der Vizevorsitzenden Sabine Landes trotzdem geblieben. „Das Interesse an unserem Verein hier auf dem Gelände nahe Hardt ist erfreulich groß“, betonte sie.

Was sie noch herausgehoben hat, sind die vielen Ehrenamtlichen, die am Samstag gemeinsam mit angepackt haben, auch um für einen reibungslosen Ablauf des Programmes zu sorgen. Angesagt waren spaßige Rennen, Agility, Hindernisparcours, Longieren und Showeinlagen. Am Nachmittag zeigten die Hundefreunde Auszüge aus der Begleithundeprüfung und dem sogenannten Augsburger Modell. Dazwischen gab es eine Besonderheit. Vereinschef Martin von Boogaard berichtete von einer ökumenischen Hundesegnung. Auch für Stadtpfarrer Herbert Kohler und den evangelischen Geistlichen Steffen Schiller war die Segnung der Vierbeiner etwas Außergewöhnliches. „Wir machen das sehr gerne“, sagten die Geistlichen und segneten die Hundebesitzer und die Besucher gleich mit.

Ehrungen rundeten das Programm ab

Abgerundet wurde das Jubiläum mit Ehrungen von folgenden Gründungsmitgliedern: Jürgen Christl, Leo Holzapfel, Helmut Weichhart, Theo Wallesch und Gerd Jungnickel.

