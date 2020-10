00:31 Uhr

Online anmelden oder spontan besuchen

Ausstellungsareal in der Parkhalle in Neuburg wurde erweitert, um notwendige Abstandsregeln einhalten zu können

Die Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“ ist seit vielen Jahren eine Erfolgsveranstaltung von Stadt sowie Stadtmarketing und zugleich perfekte Anlaufstelle für alle, die in den nächsten Jahren in Ausbildung oder Studium starten. Coronabedingt musste die auch bei Ausstellern begehrte Messe an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

So konnte man sich in den vergangenen drei Wochen über das Internet für einen Besuch registrieren, was weit über 700 junge Leute bereits getan haben. Bis zum Messetag selbst, Samstag, 10. Oktober, ist das weiterhin möglich. Unabhängig davon können Interessierte am Samstag auch spontan zur Messe kommen. Die beiden Zeitfenster von 13.30 bis 15 Uhr und von 15 Uhr bis 16.30 Uhr bieten noch ausreichend Kapazitäten.

Wer die Ausbildungsmesse besuchen möchte, registriert sich vorab auf der Internetseite www.neuburg-donau.de. Dabei meldet man sich mit seinen persönlichen Daten und auch gleich für ein bestimmtes Zeitfenster an. Bei der Anmeldung im Netz wird dann ein sogenannter QR-Code generiert, der gleich aufs Handy geladen oder ausgedruckt werden kann. Damit ist die Anmeldung verbindlich und berechtigt zum Zugang. Am Veranstaltungstag ist dieser QR-Code dann vorzuzeigen. Spontanbesucher registrieren sich vor Ort per Anmeldezettel. Im gesamten Messeareal ist eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen.

Um Messe im Sinne der geltenden Abstandsregeln durchführen zu können, wurde das Ausstellungsareal deutlich erweitert. So sind die Messestände diesmal nicht nur in der Parkhalle samt Foyer, sondern auch der unmittelbar benachbarten Sporthalle zu finden. Ein ausgeklügeltes Wegesystem ermöglicht eine gute Orientierung. Als Hilfestellung gibt es vor Ort für jeden eine kompakte Übersicht mit allen Ausstellern und Angeboten. (nr)