Ostertage: Mit diesen leckeren Rezepten gelingt das Fest

Plus Dieses Osterfest in diesem Jahr wird wohl als ein Besonderes im Gedächtnis bleiben. Kein Grund aber, beim Osteressen Abstriche zu machen. Wir haben einige Koch- und Backexperten aus Neuburg nach ihren besten Rezepten für die Ostertage gefragt.

Osterlamm

nach einem Rezept von Bäcker Anton Göbel

Zutaten

2 Freilandeier

100 g Sonnenblumenöl

100 g Puderzucker

70 g Weizenstärke

70 g Weizenmehl

6 g Backpulver

1 Prise Salz

1 Prise Vanille

1 Prise Zitronenabrieb

eventuell 30 ml Eierlikör

Verarbeitung

Versieben Sie Weizenstärke, Weizenmehl und Puderzucker mit dem Backpulver. Anschließend rühren Sie alle Zutaten circa sechs Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit. Dann füllen Sie den Teig in die Osterlamm-Form. Achtung: Machen Sie die Form nicht ganz voll.

Je nach Größe bei 180° bis 200° backen für 35 bis 60 Minuten.





Bild: Bernadette Bertsch

Lammschulter

nach einem Rezept von Claudia Margraf (Zum Klosterbräu)

Zutaten für die Lammschulter:

Lammschulter

Sellerie

Karotten

Zwiebel

Tomatenmark

Knoblauch

Rosmarin

Thymian

Lorbeerblätter

Salz und Pfeffer

Rotwein

Zubereitung:

Die Lammschulter mit Pfeffer und Salz würzen. Von allen Seiten im heißen Bräter anbraten. Im gleichen Bräter Sellerie, Karotten, Zwiebeln anbraten und dunkel rösten. Tomatenmark dazugeben, langsam rösten und Farbe ziehen lassen. Wenn es eine schöne Farbe bekommen hat, mit Rotwein ablöschen. Das Ganze dreimal wiederholen. Den Rotwein einkochen, bis es ganz trocken ist. Es soll nicht schwarz werden aber Farbe annehmen. Das zwei- bis dreimal wiederholen. Lorbeerblätter hineingeben, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Lammfond füllen, die Schulter reinlegen und Rosmarinzweige und Thymian hinzugeben. Im Ofen auf 120 Grad circa zwei Stunden schmoren. Das Fleisch aus dem Bräter nehmen, mit Alufolie abdecken und 20 Minuten ruhen lassen. Soße abpassieren, auf ein Drittel reduzieren lassen und mit Buerre manié binden. Die Schulter in Scheiben schneiden. Dazu passen zum Beispiel Bärlauchplinsen, Spargel und glasierte Möhren.

Zutaten für Bärlauchplinsen:

220 ml Milch

½ Würfel Hefe (circa 21 g)

½ TL Zucker

50 g weiche Butter

2 Eier

250 g Magerquark

250 g Mehl

Salz und Pfeffer

3 Messerspitzen Edelsüßes Paprikapulver

1 Bund Bärlauch (circa 60 g)

Zubereitung:

Die Milch lauwarm erhitzen. Die Hefe in ein Schälchen bröckeln, den Zucker und ein Drittel der Milch dazugeben und leicht verrühren. Den Hefeansatz zugedeckt an einem warmen Ort 15 Minuten gehen lassen. Die Butter mit dem Schneebesen des Handrührgeräts cremig rühren. Die Eier nacheinander hineingeben und gründlich unterrühren, dann den Quark sorgfältig unterheben. Mehl mit gut einem halben Teelöffel Salz, Pfeffer und Paprikapulver mischen und auf die Buttermasse geben. Übrige möglichst lauwarme Milch und Hefeansatz dazugeben und gründlich unterrühren. Den Teig zugedeckt circa 30 Minuten gehen lassen. Inzwischen den Bärlauch abbrausen und trocken schütteln, die Stiele abschneiden und die Blätter in feine Streifen schneiden. Bärlauch unter den gegangenen Teig rühren. Reichlich Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne schmelzen. Den Teig esslöffelweise mit etwas Abstand zueinander in die Pfanne geben und leicht zu kleinen Küchlein verstreichen. Die Plinsen bei mittlerer Hitze braten, bis sie auf der Oberseite fast fest und an den Rändern leicht gebräunt sind. Dann wenden und auch die zweite Seite goldbraun backen. So den gesamten Teig verarbeiten, fertige Bärlauchplinsen eventuell im Backofen bei 60˚ warm halten.





Bild: D. Pfaffel

Rüblitorte de luxe

nach einem Rezept von Katharina Felbermeir (Café Kate)

Zutaten für den Rüblikuchen:

250 g Karotten

4 Eiweiße

75 g Puderzucker

4 Eigelbe

100 g Puderzucker

3 EL Kirschgeist

1 TL Zimtpulver

125 g blanchierte Mandeln

125 g gemahlene Haselnüsse

1 Päckchen Backpulver

Für den Mandelrand:

200 g Aprikosenkonfitüre

5 EL Wasser

100 g Mandelblättchen, geröstet

Zutaten für das Topping:

300 g Mascarpone

200 g Doppelrahmfrischkäse

250 g Sahne

100 g Zucker

Mark von 1 Vanilleschote

Abrieb und Saft von 1 Zitrone und 1 Limette

Zum Verzieren:

150 g Sahne, geschlagen

40 g gehackte Pistazien

150 g frische Beeren

Zubereitung

Für den Kuchen den Backofen auf 180˚ C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Springform mit Backpapier auslegen. Die Karotten fein raspeln. Das Eiweiß in einer extra Schüssel steif schlagen und dabei 75 Gramm Puderzucker löffelweise einrieseln lassen, bis die Eiweißmasse standfest ist. In einer Küchenmaschine oder mit dem Handmixer die Eigelbe mit den 100 Gramm Puderzucker und Kirschgeist zu einer festen Schaummasse aufschlagen. Karotten und Zimt unter die Eigelbmasse rühren, dann den Eischnee vorsichtig unterziehen. Mandeln, Haselnüsse und Backpulver vermengen und ebenfalls vorsichtig unter die Eimasse heben. Die Masse in die vorbereitete Backform füllen und etwa 1 Stunde auf der mittleren Schiene backen. In der Form auskühlen lassen.

Inzwischen für den Mandelrand Aprikosenkonfitüre und Wasser in einem kleinen Topf aufkochen und glattrühren. Den abgekühlten Rüblikuchen aus der Form lösen und rundum damit bestreichen. Den Kuchenrand mithilfe einer Palette mit gerösteten Mandelblättchen bekleben.

Für das Topping Mascarpone, Frischkäse und Sahne mit dem Zucker in einer Küchenmaschine oder mit einem Handrührgerät zu einer schnittfesten Creme aufschlagen. Nicht zu lange rühren, sonst gerinnt die Creme. Nach Geschmack mit Vanillemark sowie dem Abrieb und Saft der Zitrusfrüchte verfeinern. Das Topping auf den vorbereiteten Rüblikuchen auftragen und bis zum Kuchenrand verstreichen. Mit einem Kreis aus großen Sahnetupfen, gehackten Pistazien und Beeren garnieren.





Bild: Wolfgang Schlegl

Osterbrot

nach einem Rezept von Bäcker Wolfgang Schlegl

Zutaten (ausreichend für zwei bis drei Osterbrote)

900 g Mehl Type 550

200 g Weizenvorteig (100 g Mehl und 100 g Wasser)

80 g Hefe

80 bis 100 g Zucker

3 Eier

200 g Butter

circa 280 ml Milch

15 g Salz

Nach Geschmack Abrieb von Zitronen und Orangenschalen, oder gemahlenes Zitronat und Orangeat, außerdem Gewürze wie Vanille, Tonkabohne, Macis, Zimt und Koriander

300 bis 400 g Sultaninen (kurz waschen, danach in Rum und etwas Zuckerwasser einweichen; wer keinen Alkohol mag, kann Orangensaft dafür nehmen)

100 bis 200 g Zitronat und Orangeat (am besten 3 mm groß)

Herstellung des Vorteigs:

100 g Mehl Typ 550

100 g Wasser 40˚

10 g reifer Weizensauer (alternative 3 g Hefe)

Rühren Sie alles zwei Minuten zusammen und stellen Sie die Masse warm. Während der nächsten vier Stunden rühren Sie den Teig zwei- bis dreimal durch, dann geben Sie ihn in den Kühlschrank bis zum nächsten Tag. Die Reifezeit beträgt circa zehn Stunden.

Weitere Verarbeitung:

Geben Sie alle Zutaten aus dem obigen Rezept in die Knetmaschine oder in Ihre Rührschüssel. Zuerst sechs Minuten langsam durchkneten, dann die gekühlte Butter in dünnen Scheiben zugeben und nun auf mittlerer/schneller Geschwindigkeit fünf bis sechs Minuten intensiv kneten. Die erreichte Teigtemperatur am Ende des Knetvorgangs soll circa 26° betragen. Nun die Früchte langsam unterkneten. Und der Teig ist fertig. Den Teig vor Austrocknung schützen und eine Stunde abgedeckt ruhen lassen, dann aufarbeiten. Nach der Gare mit Eistreiche abstreichen, einschneiden, bestreuen und dann backen.

Backzeiten:

Teiggewicht 450 g: 42 bis 50 min

Teiggewicht 750 g: 55 bis 60 min

Teiggewicht 1100 g: 70 bis 75 min

Backtemperaturen: Beginnend bei 180°, fallend bis 140° – je nach Ofentyp. Ganz wichtig: Kerntemperatur 96° bis 97°

Tipps:

Ohne Vorteig: Nehmen Sie einfach 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Milch zusätzlich. Mit Vorteig hat das Gebäck aber mehr Stabilität und Aroma.

Weniger süß: Sie können die Zuckermenge erhöhen oder absenken. Sie können den Zucker auch 1:1 durch Honig ersetzen. Bei mehr als 130 Gramm Zucker benötigen Sie auch mehr Hefe.

Mehr Eier: Bis zu sechs Eier je Kilo Mehl sind in Ordnung. Der Teig wird gelber, bekommt etwas mehr Bindung, wird geschmacklich voller. Ab vier Eiern wird das Gebäck zunehmend fester, straffer und eventuell trockener. Je zugesetztem Ei müssen Sie die Milchmenge um 40 Gramm reduzieren.

Kein Zitronat/Orangeat und keine Sultaninen: Wenn Sie die Menge an Früchten reduzieren, muss auch die Hefemenge auf 60 Gramm reduziert werden.