"Panoramastream in HD": Neuburg gibt es jetzt im Fernsehen und Internet

Eine 360-Grad-Kamera liefert seit Kurzem einen einzigartigen Panoramablick von Neuburg im Fernsehen und Internet. Wo es die Stadtansichten konkret zu sehen gibt.

Rund ein Jahr Vorbereitung war nötig, um das neueste Marketingprojekt der städtischen Tourist-Info an den Start zu bringen. Die Mühen, so meinen die Organisatoren, haben sich gelohnt. Denn ab sofort macht Neuburg mit einem einzigartigen Panoramablick im Fernsehen und im Internet auf sich aufmerksam.

Vom Turm der Hofkirche in Neuburg aus zeigt die Kamera die Altstadt

Dazu wurde am höchsten Gebäude der Stadt, dem Turm der Hofkirche in der Altstadt, eine 360-Grad-Kamera installiert. Die hochmoderne Kamera liefert einen beeindruckenden Liveschwenk über Donau, Schloss und Altstadt. Das Projekt entstand in Kooperation mit dem österreichischen Anbieter Feratel und mit Unterstützung der Stiftungsverwaltung Hofkirchenfonds Neuburg sowie der Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist.

Einer der Liveschwenks der Panoramakamera auf dem Turm der Hofkirche zeigt den Blick über den Karlsplatz zur Peters-Kirche und auf die Donau. Foto: Stadt Neuburg

Sachgebietsleiterin Christiane Dusse hat das Vorhaben vergangenes Jahr auf den Weg gebracht und intensiv begleitet. Ziel war es, künftige Gäste Neuburgs mit einem besonderen Liveeindruck zu begeistern. „Reiseentscheidungen werden immer kurzfristiger und über digitale Wege sowie TV-Angebote getroffen“, betont die Tourismusexpertin und ergänzt: „Mit dem neuen Panoramastream in HD präsentieren wir Neuburg ansprechend und reichweitenstark.“

Tatsächlich ermöglicht das neue Marketingtool für Tourismuswerbung eine Verbreitung auf unterschiedlichen Wegen, teilt die Stadt mit. So ist das Livebild ab sofort in der täglichen Sendung „Panoramabilder“ auf ARD alpha zu sehen. Die Sendung verzeichnet beachtliche zwei Millionen Zuschauer pro Monat. Darüber hinaus findet sich das Angebot auch täglich zwischen 6 und 20 Uhr in der BR Mediathek. Und schließlich bedient der erfahrene Partner Feratel über 200 Onlineportale wie zum Beispiel das zugriffsstarke www.wetter.com.

Panoramablick auf Neuburg: Hier gibt es die Aussicht zu genießen

Selbstverständlich können auch Einheimische den Ausblick genießen, die Wetterlage und den Verlauf der Tageszeiten verfolgen. Das Livebild wird direkt bei den drei bekannten Webcam-Blicken auf www.neuburg-donau.info/webcams zu finden sein und bildet dort eine optimale Ergänzung. Demnächst möchte die Tourist-Info für interessierte Beherbergungs- oder Dienstleistungsbetriebe sowie sonstige Unternehmen auch so genannte Partnerlinks vergeben. Diese können den Link mit den tollen Bildern dann kostenlos auf die eigene Internetseite einbinden.

Das Gesamtprojekt wurde vom Stadtrat mehrheitlich beschlossen und besteht aus zwei Kostenpunkten. Zum einen wurde die Kamera für rund 8000 Euro angeschafft. Darüber hinaus fallen pro Jahr Verbreitungskosten von rund 10.000 Euro an. Der Vertrag mit Feratel läuft vorerst über drei Jahre. (nr)

Panobilder unter anderem online hier.

