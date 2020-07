11:10 Uhr

Paul-Winter-Realschule: „Das habt ihr super gemacht“

Plus 87 Mädchen und Buben der Paul-Winter-Realschule in Neuburg meisterten das Krisenjahr und schrieben viele Einser.

Von Winfried Rein

Der wichtigste Satz der Schulleiterin lautete: „Unser größtes Glück war es, dass keiner unserer Absolventen krank geworden ist.“ Rektorin Sonja Kalisch verabschiedete am Freitag mit ihren Kollegen 87 erfolgreiche Zehntklässler der Paul-Winter-Realschule. Das Kollegium erteilte ihnen das ehrende Prädikat, ein „sehr guter Jahrgang“ zu sein.

Das Kompliment bezieht sich auf alle, die die Mittlere Reife geschafft haben. Ein bisschen mehr noch gilt es für die drei Einser-Schüler Bastian Blasaditsch, Florian Schiller (jeweils 1,0) und Yannis Neumann (1,09). Yannis hat nur ein einziger Einser (statt Note 2) gefehlt. Insgesamt erreichten 20 Absolventen einen Einser-Schnitt.

Die frühere Knabenrealschule in Neuburg hat sich längst auch für Mädchen geöffnet

Die frühere Knabenrealschule hat sich längst für Mädchen geöffnet. Heuer schrieben elf die Prüfungen zusammen mit 76 Jungen. Leider konnten nicht alle gemeinsam feiern. Die Klassen 10a und 10b, 10c und 10d mussten gestaffelt zur Abschlussfeier in der Sporthalle antreten. Damit dauerte das Zeremoniell von 15 bis 20.30 Uhr und die Rektorin musste ihre Ansprache gleich viermal halten. Dass die Musik digital aus Lautsprechern ertönte und Landrat Peter von der Grün und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ihre Anerkennung auf der Videowand übermittelten, bestärkte den ungewöhnlichen Charakter des Schuljahres 2020.

„Damit bleibt unser Abschluss wohl noch lange in Erinnerung“, vermuteten die Schülersprecher Lena Bichlmaier und Vitus Mages. Sie bedankten sich bei den Eltern und Lehrern, vor allem bei den Betreuern in der kritischen Zeit der Prüfungen. Immerhin seien die Absolventen 2020 „wie vorher keine andere Generation so schnell auf sich allein gestellt gewesen“, so Schulleiterin Sonja Kalisch. Schulausfall, Homescooling und Intervallunterricht habe sie jedoch nicht von ihrem Weg abbringen können. „Das habt ihr super gemacht“, lobte die Chefin ihren ältesten Jahrgang mit dem Wunsch, neben den vielen guten Noten „das Gefühl für Gemeinschaft, Solidarität und Teamleistung zu erhalten.“

Dieser Aufforderung schloss sich Stefan Dauser im Namen der Elternschaft an. Neben dem guten Rüstzeug aus der Paul-Winter-Schule sollten die jungen Leute mit Herzblut und Freude weitermachen. Ein erheblicher Teil wird dies in der Fachoberschule tun, die anderen gehen in Lehrberufe. Um im Zweifelsfall den Halt zu sichern, verteilte Religionslehrerin Jutta Kieler-Winter kleine symbolische Anker. Konrektor Martin Distl versicherte den Zehnten, dass sie „das Beste aus diesem Schuljahr gemacht haben.“

Die Bestätigung in gedruckter Form, sprich Zeugnis, verteilten die Klassenlehrer zusammen mit Rektorin Sonja Kalisch. Bernhard Ettig und Ingrid Harrer-Hoffmann steuerten noch Jodel-Jauchzer bei, ehe der PWS-Song erklang - als Rausschmeißer.