29.08.2018

Pflügen im Museum

Im September findet in Hundszell nach langer Pause wieder ein Schleppertreffen statt. Dabei gibt es einige Raritäten zu bestaunen

Die Liebhaber von Traktoren und Technik sollten am 16. September ins Bauerngerätemuseum nach Hundszell kommen. Dort findet nach sechsjähriger Pause wieder ein großes Schleppertreffen statt. Zugelassen sind in dieser fünften Auflage des Treffens Oldtimer-Traktoren und landwirtschaftliche Geräte bis zum Baujahr 1970. Zu sehen sein werden sie auf einer Streuobstwiese beim Museum. Da die Veranstalter wieder mit einem großen Interesse rechnen, sollen sich die Besitzer von Oldtimern, die bei der Veranstaltung teilnehmen wollen, rechtzeitig anmelden. Den ausgefüllten Anmeldebogen können sie dem Museum per Brief, Fax oder E-Mail zukommen lassen. Nur vorab gemeldete Schlepperfahrer erhalten nach Auskunft des Museums Verzehrbons und ein Hundszeller Erinnerungsgeschenk.

Von 10 bis 18 Uhr können Besucher an diesem Sonntag die historischen Fahrzeuge bestaunen, fachsimpeln und vergleichen. Das Hundszeller Treffen ist jedoch außerdem mit Vorführungen verbunden. Als „spektakulärer Höhepunkt des diesjährigen Treffens“ wird die Vorführung einer der letzten originalen Dampfpfluggarnituren Deutschlands angekündigt. Bereits vor 16 Jahren, beim ersten Schleppertreffen in Hundszell, war der Dampfpflug mit von der Partie. Dazu gibt es weitere Vorführungen auf und neben dem Feld, mit historischer bis hin zu futuristisch anmutender moderner Agrartechnik. Das Vorführprogramm steht passend zu der im September eröffnenden Ausstellung „Utopie Landwirtschaft“ unter dem Motto „Visionen der Landtechnik“.

Im Eintrittspreis von fünf Euro (ermäßigt drei Euro) ist der Besuch des Museums mit zwei Sonderausstellungen inbegriffen: neben der genannten Ausstellung „Utopie Landwirtschaft“ auch die für Oldtimer-Fans interessante Fotoausstellung „Friedhof der Traktoren“ mit den Bildern von Gabriele Neumaier.

Nicht gemeldete Besucher mit Oldtimern aller Art (bis Baujahr 1980) haben am 16. September Zufahrt bis zum Museum, solange Parkplätze vorhanden sind. Außerdem ist für sie der Eintritt frei. Für alle anderen Besucher steht ein großer Gratis-Parkplatz in Museumsnähe zur Verfügung.

Die Veranstalter bitten allerdings darum, nach Möglichkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hundszell zu kommen. Wer sich bereits im Vorverkauf ein Eintrittsbändchen kauft, kann damit auch die Busse in Ingolstadt an diesem Tag kostenlos nutzen. Zudem sind alle Kinder bis 16 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei. (nr)

Der Anmeldebogen ist sowohl im Bauerngerätemuseum Hundszell als auch online (www.ingolstadt.de/bauerngeraetemuseum) verfügbar.

