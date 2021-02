vor 37 Min.

Probleme mit Dauerparkern: Das Parken in Neuburg kostet wieder

Zuletzt war das Parken in Neuburg kostenlos. Nun führt die Stadt die Parkscheinpflicht wieder ein.

Zuletzt war das Parken in Neuburg kostenlos. Da es zu Problemen mit Dauerparkern kam, gilt nun wieder Parkscheinpflicht. Auch das Bezahlen per Handy ist bald möglich.

Ab Montag, 15. Februar, gilt in Neuburg die reguläre Parkscheinpflicht wieder. Betroffen sind nach Angaben der Stadt alle oberirdischen Parkflächen, die Tiefgaragen, Parkdecks sowie das neue Parkhaus an der Grünauer Straße. OB Bernhard Gmehling hatte die Gebührenpflicht am 16. Dezember ausgesetzt und mittlerweile zweimal verlängert. Zahlreiche innerstädtische Gastronomen und Händler haben nun ausdrücklich darum gebeten, die Bewirtschaftung wiederaufzunehmen, weil Dauerparker Abholungen und Kurzeinkäufe zunehmend erschweren.

Parkscheinpflicht: Parken in Neuburg kostet wieder

„Mir sind die Belange der schwer getroffenen Wirtschaftsbetriebe sehr wichtig, weshalb ich die Forderung nach freien Parkplätzen gut verstehen kann“, erklärt Gmehling und ergänzt: „Generell gibt es die Parkraumbewirtschaftung nur deshalb, um für regelmäßigen Wechsel und damit freie Parkplätze zu sorgen.“

Als einzige Stadt in der gesamten Region bietet Neuburg ab sofort eine Semmeltaste mit einer Freiparkzeit von 45 Minuten. Das Angebot erlaubt entspannte und kostenfreie Besorgungen, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Wichtig ist dabei, ein Ticket am Automaten zu ziehen und dies wie ein reguläres Parkticket hinter die Windschutzscheibe zu legen.

Parken in Neuburg kostet wieder: Bezahlen künftig auch per Handy möglich

Darüber hinaus gibt es nach wie vor den Himmelblauen Samstag, der an jedem Samstag sogar drei Stunden gebührenfreies Parken erlaubt. Seit 1. Januar 2021 ist die neue Parkgebührenordnung der Stadt Neuburg in Kraft. Diese sieht nach Ablauf der Semmeltastenzeit eine Gebühr von 1,50 Euro pro Stunde vor. Die Taktung ergibt 25 Cent pro zehn Minuten bei einer Mindestgebühr von 50 Cent.

Unter der Federführung des städtischen Ordnungsamtes und in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing wurde jüngst das sogenannte Handyparken vorangetrieben. Ab 1. April 2021 gibt es den neuen Service des Anbieters Parkster in Neuburg. Neben der bisherigen Münz-Bezahlmöglichkeit können Parkscheine dann auch bargeldlos und bequem mit dem Smartphone gelöst werden. Besonderer Pluspunkt ist die Tatsache, dass der Parkvorgang jederzeit mit dem Handy verlängert oder verkürzt werden kann. Das ermöglicht Flexibilität und Einsparmöglichkeit. (nr)

