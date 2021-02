vor 50 Min.

Radler fährt Siebenjährige in Stengelheim um - und haut dann ab

Ein Radler fährt in Stengelheim eine Siebenjährige um, wodurch sich das Mädchen verletzt. Doch der Mann fährt weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr fuhren zwei sieben und acht Jahre alte Kinder mit ihren Tretrollern auf dem Geh-/Radweg neben der Neuburger Straße in Stengelheim in Richtung Untermaxfeld. In der Folge wurde die Siebenjährige von einem bislang unbekannten Mann mit dem Fahrrad nach links abgedrängt, berichtet die Polizei. Das Mädchen musste in eine angrenzende Wiese fahren und kam dort zum Stehen.

Stengelheim: Radler fährt Siebenjährige um und verschwindet

Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr schließlich gegen den Tretroller des Mädchens, worauf es zu Sturz kam. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt und verspürte Schmerzen im Rückenbereich. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: schwarze Haare, schwarze Jacke. Er führte ein schwarzes Fahrrad mit sich. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (nr)

