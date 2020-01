15:44 Uhr

Samantha Gottschall: „Ich habe viel Positives mitgenommen“

Der Start in ein neues Leben: Ihre Freundinnen empfingen Samantha Gottschall (Dritte von links), nachdem sie ihre letzte Chemotherapie hinter sich gebracht hatte und aus dem Krankenhaus nach Hause kam.

Samantha Gottschall erkrankte 2016 an Leukämie. Sie suchte einen Stammzellenspender. Heute geht es ihr wieder gut – trotzdem hat sie eine Botschaft.

Von Gloria Geißler

Samantha, die wichtigste Frage zuerst: Wie geht es dir?

Samantha Gottschall: Danke der Nachfrage, mir geht es hervorragend.

Die Diagnose „Akute Leukämie“ hast du im April 2016 bekommen, im Mai 2017 war die stationäre Behandlung vorbei. Wie ist es dir seither ergangen?

Samantha: Bis Dezember 2018 habe ich noch leichte Chemo-Tabletten als Erhaltungstherapie nehmen müssen. Sie haben mein Immunsystem etwas geschwächt und ich war anfälliger für Erkältungen, aber im September 2017 habe ich schon wieder angefangen zu arbeiten.

Du bist nach wie vor Flugbegleiterin?

Samantha: Ja, das ist mein absoluter Traumjob. Ich bin viel unterwegs auf der Welt, lerne viele nette Leute kennen und könnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen.

Hast du noch mit Nachwirkungen zu kämpfen?

Samantha: Nein, ich bin fit ohne jegliche Einschränkungen. Es fühlt sich an, als wäre nie etwas gewesen.

Hast du keine Kontrolluntersuchungen mehr?

Samantha: Doch, alle drei Monate. Aber da marschiere ich eigentlich recht locker hin. Das wundert mich selbst... Aber die Ärzte haben mir bescheinigt, dass mein Risiko, dass die Leukämie zurückkommt, sehr gering ist. Darauf verlasse ich mich einfach. Ich habe ein gutes Bauchgefühl für die Zukunft.

Wie geht es dir, wenn du Berichte über Leukämie-Kranke liest, wie Ende November über das junge Mädchen aus Pöttmes, das einen Stammzellenspender sucht?

Samantha: Das bewegt mich natürlich, weil ich mich so gut in deren Lage hineinversetzen kann. Jedem einzelnen wünsche ich, dass er wieder gesund wird.

Jetzt genießt Samantha Gottschall wieder ihr Leben und fliegt als Flugbegleiterin um die Welt. Bild: Samantha Gottschall

Wie gehst du selbst mit deiner Krankheit um?

Samantha: Sehr offen, ich rede viel darüber. Zum einen, weil ich Werbung für die DKMS, die Knochenmarkspenderdatei machen will. Es ist immer wieder erschreckend, wie viele Menschen es gibt, die noch nie von einer Typisierung gehört haben. Und zum anderen will ich den Menschen die Angst nehmen. Wenn ich von meiner Krankheit erzähle, sind die meisten erst einmal geschockt und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Durch meine Offenheit will ich ihnen zeigen: Hey, ich bin ein normaler Mensch, wir können ganz offen reden. Wenn du Fragen hast, dann stell’ sie!

Wie denkst du heute über die Zeit der Krankheit? Oft sagt man ja, dass solche Prüfungen im Leben für irgendetwas gut sind...

Samantha: Es war eine schwere Zeit, aber ich habe viel Positives mitgenommen. Zu wissen, dass meine Familie, meine Freunde, mein damaliger Freund immer für einen da sind, das ist ein tolles Gefühl. Ich bin persönlich sehr daran gewachsen, bin erwachsener geworden und stehe heute woanders im Leben. Aber das Wichtigste: Durch die Registrierungsaktionen für mich wurden mehrere Spender für andere Menschen gefunden. Das zeigt mir, es hatte seinen Sinn, warum ich krank werden sollte.

Wow, das ist ein sehr selbstloses Fazit eines so schlimmen Lebensabschnitts...

Samantha: Ich sehe meine Krankheit als etwas Positives. Ich will es nicht als etwas Schlechtes darstellen, das mein Leben kaputtgemacht hat.

Was machst du heute anders?

Samantha: Ich habe gelernt, die kleinen Dinge des Lebens viel mehr zu schätzen und nehme mir vieles nicht mehr so zu Herzen. Ich stehe mehr für mich ein und lasse mir nicht mehr so viel gefallen.

Dein schönster Moment im Leben?

Samantha: Als ich nach der letzten Chemotherapie aus dem Krankenhaus raus bin und gewusst habe, es ist vorbei!

Dann wünschen wir dir, dass es noch viele weitere schöne Momente in deinem Leben gibt. Vielen Dank für das Gespräch.