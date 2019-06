vor 59 Min.

Schloßfest Neuburg: Fetziges Konzert zum Jubiläum

Der Verkehrsverein hat die Gruppe „Zackenflanke“ in den Schlosshof eingeladen. Tickets dafür gibt es ab sofort - und auch für alle anderen Veranstaltungen.

Von Gloria Geissler

Sie haben klangvolle Namen. Michele, der Graue Assyrer, Mila, Tochter des Zephyrus, Freya die Schwarze, Pargon oder Rual. Und ihre Instrumente klingen nicht weniger interessant. Sie spielen auf Bouzouki, Darabuka, Sackpfeife und Schalmei und machen darauf ordentlich Stimmung. „Zackenflanke“, die sich aus Musikern aus der Region zusammensetzt, ist die passende Gruppe für das Jubiläumskonzert des Verkehrsvereins.

Zum 25. Mal geht in diesem Jahr das Neuburger Schloßfest über die Bühne. Als besonderes Schmankerl haben die Organisatoren deswegen ein Renaissance-Konzert auf die Beine gestellt, an dem auch die Gruppen „Perla Orientica“ und „Anima Sana“ mitwirken. Am Donnerstag zwischen den beiden Schloßfestwochenenden, 4. Juli, findet das Jubiläumskonzert um 20 Uhr statt. Mittels druckvoller Dudelsäcke, Drehleier, Saiteninstrumenten und virtuoser Perkussion entsteht ein Mix aus mitreißenden, archaischen wie auch mystischen und klangkräftigen Melodien, die „Zackenflanke“ traditionsgemäß bei ihren Auftritten auf dem Schloßfest einen proppenvollen Museumsgarten bescheren. Und auch zum Jubiläumskonzert hofft der Verkehrsverein auf ein volles Haus. An Zehrstätten im Schlosshof können sich die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen.

Schloßfest: Das kosten die Tickets für Zackenflanke

Die Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es ab sofort in der Neuburger Touristinfo, täglich von 9 bis 18 Uhr. Genauso wie auch alle anderen Tickets für die offiziellen Veranstaltungen an den beiden Schloßfestwochenenden.

Ab dem kommenden Montag, 17. Juni, ist auch das Büro des Verkehrsvereins in der Altstadt geöffnet. Von 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 15 bis 19 Uhr und Montag und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr können in der Münz die Wegezoll-Abzeichen erworben werden.

Die Tage bis zum Neuburger Ausnahmespektakel sind gezählt und alles gehe seinen Gang, versichert der Vorsitzende des Verkehrsvereins und Chef-Organisator Friedhelm Lahn. Der offizielle Genehmigungsbescheid sei eingetroffen, das Sicherheitskonzept stehe. In den kommenden Tagen werden die Sicherheitskräfte und Wachen ihre Einweisungen erhalten.

Lediglich die vielen Gerüste in der Altstadt machen ihm Sorgen: Die Baustelle an der Peterskirche, die am Pfarrheim sowie am „Tavolino“, die am Amtsgericht und am Schloss – und nun sei auch noch eine private hinzugekommen. Und die Harmonie sei ebenfalls gerade eingerüstet, weil das Gebäude einen neuen Anstrich verpasst bekommt. Lahn hofft, dass das bis zum Schloßfest-Aufbau erledigt ist.

Themen Folgen