vor 42 Min.

Schüler-Partys im Hofgarten bleiben friedlich

Die Organisatoren sind zufrieden. Nach ausufernden Feiern im vergangenen Jahr bleibt es diesmal größtenteils ruhig.

Die Bilder von Müll, Scherben und leeren Schnapsflaschen auf der Brandlwiese sind einigen Neuburgern noch im Gedächtnis. Von einem „Feld der Verwüstung“ war vor gut einem Jahr nach den Feiern mit bis zu 500 Absolventen und anderen Jugendlichen die Rede. Der Partyexzess hatte Folgen. In diesem Jahr sorgten Betreuer vom Kreisjugendring, dem Stadtteilmanagement und der Stadt für Ordnung bei den traditionellen Feiern der Absolventen nach ihren Abschlussprüfungen. Und siehe da: Es blieb ruhig und friedlich.

Die Betreuung hat Früchte getragen

Vom vergangenen Montag bis Freitag feierten die Schüler verschiedener Neuburger Schulen ihre Prüfungen am Nachmittag im Hofgarten. „Die Betreuung hat Früchte getragen“, sagt Bernhard Mahler, Pressesprecher der Stadt. Bis auf einen Zwischenfall – eine Rauferei, die sofort aufgelöst wurde – habe es keine größeren Probleme im Hofgarten gegeben. Lediglich im Bereich des Neuburger Bücherturms habe man einigen Müll gefunden, der offensichtlich von Schülern stammt.

Auch Doris Stöckl, Jugendreferentin im Stadtrat, und Guido Büttner, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, ziehen eine positive Bilanz. Die Präsenz vor Ort habe sich gelohnt. Die Betreuer waren mit Wasserflaschen, belegten Semmeln und einem offenen Ohr vor Ort. Ob das auch in den kommenden Jahren wieder so sein wird, ist unklar. Nächstes Jahr steht zur Abschlusszeit das Schlossfest an. Möglicherweise soll dann auf den Skaterplatz ausgewichen werden, sagt Stöckl. (kinp)

