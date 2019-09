02.09.2019

Schwitzen beim Foodtruck-Festival

Zehn Wägen standen am Samstag im Schlosshof

Die hohen Temperaturen haben die Besucher nicht abgehalten: Zum zweiten Mal strömten vergangenen Samstag die Gäste zum Neuburger Streetfood-Festival in den Schlosshof. Die Besucher hatten die Möglichkeit, allerlei Gerichte und Spezialitäten aus der Welt zu probieren.

Hotdogs, Burritos oder Burger. Bei insgesamt zehn Trucks mit unterschiedlichen Angeboten fiel die Auswahl schwer. Auch Tizian Neidlinger war sich noch nicht sicher. Er war einer der vier Poetry-Slam–Teilnehmer, die um 14 und 17 Uhr aufgetreten sind. „Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, in dem die Teilnehmer selbst geschriebene Texte vortragen und gegeneinander antreten“, erklärte er.

Viele der Köche waren schon beim ersten Festival dabei, auch Peter Wolf und seinen Ribwich-Truck kennt Neuburg bereits aus dem vergangenen Jahr. Besonders: Auf seinem Wagen wirbt er mit dem Slogan, der erste Food-Truck in Deutschland zu sein. Angefangen hat 2010 alles mit einem Barbecue-Zelt. „Damals wollte ich in die Gastronomie, hatte aber keinerlei Erfahrungen und das Risiko für ein eigenes Lokal war zu groß. Da hat mir ein Freund von einem Portal erzählt, auf dem ich dann einen alten Militärtruck gekauft habe“, erzählte Wolf. Seit 2012 ist er selbstständig, inzwischen hat er ein Team aus zehn Angestellten und besitzt vier Trucks. Eigentlich im Großraum Nürnberg mit seinem „Ribwich“ unterwegs, ist das kleinere Neuburger Festival für ihn dennoch einen Besuch wert: „Die Location ist etwas besonders, klein aber fein.“ Das Konzept aus dem vergangenen Jahr wurde fast komplett übernommen. Neben dem Poetry-Slam waren auch neue Wagen dabei. Am Abend gab es Musik von „Pichi & Jogo“, für die kleineren Gäste wurde eine Hüpfburg aufgestellt. Wenn möglich sollen auch in Zukunft wieder die Trucks anrollen. (joba)

