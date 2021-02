06:00 Uhr

Sechs Filme aus sechs Jahrzehnten: Zeitreise durch Neuburg geht weiter

Nach der erfolgreichen Premiere des Onlineangebots hat Bernhard Mahler weitere Filme aus Neuburg zusammengestellt. Tickets für den Filmabend am 12. Februar gibt es ab sofort.

Im Januar gab es ein Programm der Neuburg-Filme coronabedingt erstmals als Onlineangebot. Viele Hundert Neuburger ließen sich von Bernhard Mahler auf filmische Zeitreise in das Neuburg der 60er Jahre mitnehmen.

Aufgrund der durchweg positiven Resonanz gibt es jetzt für die Freunde alter Streifen eine gute Nachricht. Filmfan Mahler hat Aufnahmen für ein weiteres Programm zusammengetragen und zeigt es erneut als Onlineangebot. Der Daten-Stream steht einmalig am Freitag, 12. Februar, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zur Verfügung. Tickets gibt es ab sofort online.

Historische Aufnahmen: Die Neuburg-Filme gehen weiter

„Die Resonanz auf den Neuburg-Film-Abend im Internet hat mich wirklich sehr gefreut und auch beeindruckt“, erzählt Mahler und ergänzt: „Noch am Aufführungsabend haben mich dutzende Nachrichten mit der Bitte erreicht, noch ein weiteres Programm zusammenzustellen. Die besonderen Neuburger Heimatabende seien genau das Richtige in der sonst so tristen Lockdownzeit.“ Auch in verschiedenen Internetforen wurde vielfach eine Weiterführung gewünscht. Den Aufforderungen folgend hat sich Neuburg-Kenner Mahler durch seinen Fundus gearbeitet und ein besonderes Programm zusammengestellt, das es so noch nie zu sehen gab.

Während die bisherigen Aufführungen schwerpunktmäßig meist auf ein Jahrzehnt beschränkt waren, wird jetzt erstmals der Bogen über knapp 100 Jahre Neuburger Filmgeschichte gespannt. Bernhard Mahler hat sich ein Überraschungsprogramm mit insgesamt sechs Filmen aus sechs Jahrzehnten überlegt. Zwei Streifen hat es dabei noch nie zu sehen gegeben. „Ich möchte mit dem Angebot diesmal wirklich überraschen, kann aber jetzt schon sagen, dass echte Neuburger Schmankerl und Hingucker dabei sind“, verspricht Mahler.

Neuburg-Filme: Tickets gibt es ab sofort

Erfolgsgeheimnis der Neuburg-Film-Veranstaltungen ist seit jeher die Tatsache, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch in diesem Überraschungspaket gibt es viele bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert bzw. erstmals entdeckt. Jeder, der in Neuburg zu Hause ist oder einen persönlichen Bezug zur Stadt hat, bekommt nun noch einmal die Chance, einen ganz besonderen „Neuburger Filmabend“ zu erleben.

Die von Bernhard Mahler moderierte Online-Vorführung steht am Freitag, 12. Februar, von 18 Uhr bis 22 Uhr zur Verfügung und kann innerhalb dieser vier Stunden nach eigenem Belieben abgerufen werden. Tickets für die rund 80-minütige Vorführung gibt es ab sofort unter www.theos-tickets.de. (nr)

Lesen Sie auch: