So soll die Neuburger Hutzeldörre schöner werden

Plus Heuer soll der ehemalige Hofgarten auf der Südseite des Altstadtbergs saniert werden. Die Freien Wähler wollen noch vor der Wahl die Weichen für 2021 stellen.

Hohe Herrschaften spazierten einst durch die Parkanlage, die den Herzögen früher als Hofgarten diente. Heute ist die sogenannte Hutzeldörre ein den Neuburgern lieb gewonnener, weil romantisch-verspielter Ort, der ruhig mitten in der Stadt liegt. Doch die Jahre haben an dem Areal unterhalb der historischen Stadtmauer genagt. Jetzt soll die Hutzeldörre wieder hergerichtet werden.

Auf der Prioritätenliste zur Sanierung des „Nachtbergs“ steht die Hutzeldörre ganz oben. Das haben die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung festgelegt. Heuer soll die Südseite aufgewertet werden, im nächsten Jahr der Nachtbergweg entlang der Donau mitsamt seinen Treppen hinauf in die Oberer Stadt.

Im Gesamtkonzept zum Neuburger Altstadtberg spielt der Nachtbergweg eine entscheidende Rolle. Bild: Marcel Rother

Das Landshuter Planungsbüro Logo Verde hat ein Gesamtkonzept erstellt, das aus verschiedene Bausteinen besteht. Auf rund 2,6 Millionen Euro kommen alle Maßnahmen zusammen. 340.000 Euro sind in diesem Jahr im Haushalt dafür vorgesehen. Förderung gibt es außerdem.

Neuburger Hutzeldörre: Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema

Deswegen drängten die Stadträte auf eine zügige Ausführung der Sanierung. Die Freien Wähler wollten auch Fortsetzung der Sanierung im kommenden Jahr – nach den Neuwahlen – bereits fest gezurrt wissen. Roland Harsch sagte: „Jeder redet gerade über Fahrradwege, deswegen sollten wir am Nachtbergweg schon die Weichen für 2021 stellen.“

Vorrangig ist jedoch die Neugestaltung der Hutzeldörre, so sieht es nicht nur das Büro logo verde, sondern auch die Verwaltung, da dort unabweisbare Maßnahmen zur Sanierung an den Treppenstufen und am Geländer notwendig werden. Alfred Hornung regte dazu ein, zum einen die Arbeiten vom eigenen Haus ausführen zu lassen, und zum anderen möglichst viel historische Substanz zu erhalten. Die Treppen erhalten ein angenehmeres Schrittmaß. Auch für die Barrierefreiheit soll etwas getan werden – zum einen ist geplant, dass die Antrittsstufen markiert werden, zum anderen soll es eine Rampenanlage zum Spielplatz am Graben geben. Der Zaun zur Spielanlage wird geöffnet und eine Tür angebracht. Damit soll auch die Gefahr gebannt werden, dass Hunde mit ihren Hinterlassenschaften den Kinderspielplatz verdrecken.