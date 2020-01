So weitet sich das Neuburger Unternehmen VIB aus

Plus Das Neuburger Unternehmen VIB AG erweitert seinen bisherigen Tätigkeitsbereich mithilfe eines sogenannten Joint Venture.

1993 als Personengesellschaft gegründet und vor 20 Jahren in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, hat sich die VIB AG mit Sitz in Neuburg zu einer Immobilienholding entwickelt, die Logistikhallen, Verkaufsmärkte und Bürogebäude plant, baut, erwirbt und vermietet. 108 Objekte mit rund 1,3 Millionen Quadratmetern Nutzfläche gehören zu dem Portfolio des Unternehmens. Bisher war vor allem der süddeutsche Raum das Betätigungsfeld der VIB. Mit einem Joint Venture mit einem belgischen Immobilienunternehmen geht das Neuburger Unternehmen nun neue Wege, die es vor allem ins Ruhrgebiet und nach Nordrhein-Westfalen führen.

Mithilfe dieses Joint Venture, einer Unternehmenskooperation, sollen neue Märkte erschlossen werden. Als Partner hat die VIB AG das belgische Unternehmen WDP gewinnen können. WDP investiert in Logistikimmobilien, die es genauso wie die VIB vermietet, und nennt über fünf Millionen Quadratmeter Nutzfläche sein Eigen. Für die VIB ist mit dem Partner aus Belgien eine Erweiterung des Geschäftsfelds Richtung Norddeutschland möglich. Und den Belgiern bietet die VIB nötiges Fachwissen beim Planen unter deutschem Baurecht. Mit der VIB fasst die WDP erstmals Fuß in Deutschland. Bisher unterhält das belgische Immobilienunternehmen seine Objekte in den Beneluxstaaten, in Frankreich und Ungarn.

In Gelsenkirchen entsteht eine neue Logistikanlage

Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB AG, berichtet, wie es zur Zusammenarbeit kam. „Wir sind auf vielen Investorenveranstaltungen präsent. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international. So lernten wir die Vertreter von WDP kennen und stellten fest, dass wir ganz ähnlich ticken.“ 1971 gegründet, hat sich die WDP den Charakter eines Familienunternehmens erhalten. Beiden Firmen, sagt Pilgenröther, sei an einem nachhaltigen Wachstum gelegen. Daher wurde der Markt noch vor Gründung der Joint Venture GmbH genau analysiert. Fazit: Die VIB und die WDP werden Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen gemeinsam realisieren.

Holger Pilgenröther gehört zum Finanzvorstand der VIB AG. Bild: Manfred Dittenhofer

In Gelsenkirchen wurde bereits der Vertrag über den Erwerb eines Grundstücks mit einer Fläche von rund 80.000 Quadratmetern für die Entwicklung einer Logistikanlage unterzeichnet. Das Grundstück ist Teil eines Gewerbegebiets und bietet Platz für zwei Logistikhallen mit einer Fläche von je 20.000 Quadratmetern. Der Baubeginn wird nach der Sanierung des Standorts erfolgen, sobald potenzielle Mieter gefunden sind. Damit rechnet Pilgenröther allerdings nicht vor dem vierten Quartal 2020.

Das bisher größte Bauprojekt realisierte VIB im Interpark Kösching

Gelsenkirchen liegt im Herzen Nordrhein-Westfalens. Mit direkter Anbindung an mehrere Autobahnen verfügt die Region über eine hervorragende Infrastruktur und ist dadurch ein günstiger Standort in der Mitte des Ruhrgebietes. Außerdem seien Arbeitskräfte dort leichter zu finden als etwa in der Region von München.

Joost Uwents von WDP: „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden nun gemeinsam mit unserem Partner VIB Vermögen die Möglichkeit bieten können, ihre Aktivitäten in Richtung Nordrhein-Westfalen zu erweitern.“ Das Engagement im Norden ist allerdings nur ein Teil der Planungen der VIB. Die Firma bleibt weiter ihrer Region verbunden und dort aktiv. Ihr bisher größtes Bauprojekt wurde im Interpark Kösching realisiert. Dort geht die VIB mit einer zweistöckigen Industriehalle neue Wege und ist Vorreiter etwa beim Kampf gegen die Grundstücksnot.