18.04.2019

Sportlich-elegant und farbenfroh wird der Frühling

Mode Exclusiv zeigt die Trends des Jahres

Von Alex Fitzek

Pünktlich zu Ostern hat der Frühling Neuburg erreicht: Die Natur zeigt Farbe, die Gärten strahlen mit den Wiesen, Feldern, Auen und Wäldern in Neuburg und Umgebung um die Wette. Und als Mode Exclusive jüngst zur Präsentation der aktuellen Frühjahrs- und Sommermode einlud, waren die Kundinnen dieser feinen Neuburger Adresse wieder sehr gerne der Einladung von Marianne und Heinz Bartoschek gefolgt.

Wer in Neuburg mit der Mode geht, kann sich nicht nur auf die stilsichere persönliche Beratung beim Einkauf in der Luitpoldstraße verlassen; bei den Modenschauen erwartet die Kundinnen eine inspirierende Stunde im Kreis der „Fashion Familie“. Immer mit dabei: Die beiden Models Mona und Selina, die die aktuellen Trends ganz charmant und unangestrengt präsentieren. Beide haben auf den Laufstegen von Mailand oder Paris oder bei der weltweit bekannten Top-Adresse Elite internationale Erfahrungen gesammelt, kommen aber auch immer wieder sehr gerne in die Ottheinrichstadt.

Athleisure – der Trend der sportlich-eleganten Mode – hält weiter an. Dieser unkomplizierte, farbenfrohe Stil begeistert mit kreativer Freiheit und entspannter Selbstverständlichkeit. Farben, Muster und Materialien lassen sich in neuen „Upgrades“ kombinieren oder klassisch stylen, je nach Lust und Laune. So erfährt der maritime Look aus Rot, Weiß und Blau in neuen Spielarten wie Schräg- oder Längsstreifen spannende Neuinterpretationen. Mit einem Seidentuch im Leoprint kombiniert wirkt der Mustermix frisch und lässig. Sportliche Hosen und Sweatshirts in edlem Kaschmir oder Sneakers in Weiß- oder Pastelltönen passen zu einem eleganten Double-Face-Frühlingsmantel in Rosa. Sie harmonieren aber auch mit einem Trenchcoat in Khaki oder Steppjacken und -westen in fröhlichen Bonbonfarben.

Die Palette der Frühlings- und Sommerfarbe reicht von bunt und zart bis cool und sophisticated. Als „Farbe des Jahres“ enthüllt „Living Coral“ – ein leuchtendes Orange mit einem goldenen Unterton – eine Strahlkraft, die sich hervorragend mit hellen Pastelltönen, aber auch mit klassischen Farben wie Beige oder Dunkelbraun kombinieren lässt. Animalprints und Blumenprints wirken auf Schwarz besonders intensiv. Auch die Polka Dots der 60er Jahre spielen in der warmen Jahreszeit weiter eine tragende Rolle, sie variieren in der Größe und sehen als pastellbunte Kreise zu einer rosa 7/8 Jeans oder einem korallfarbenen Sommerkleid wunderschön aus.

Themen Folgen