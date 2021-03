07:07 Uhr

Stadt Neuburg reduziert Parkplätze für den THI-Campus

Plus Ein Stellplatzschlüssel für das Parken am künftigen Campus Neuburg beschäftigte die Mitglieder des Neuburger Stadtrats. So entschieden sie letztlich.

Von Winfried Rein

Dem Wunsch des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg, den Stellplatzschlüssel für das Parken am künftigen Campus Neuburg zu „entschärfen“, kommen die Stadträte nach. Mit vier Gegenstimmen votierte der Bauausschuss vorerst für einen Schlüssel 1:3.

Campus Neuburg: Für 118 Wohnheimplätze sind 36 Parkplätze ausreichend

In der Satzung der Stadt steht 1:2, das Studentenwerk wollte „mindestens 1:4“. Für die vorgesehenen 118 Wohnheimplätze am Hochschulableger Donauwörther Straße hält die Stadt 36 Parkplätze (statt 59) für ausreichend.

Das Parken sei „ein wichtiges Element des künftigen Campus“, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „aber der Freistaat bleibt natürlich in der Pflicht, ausreichend Stellplätze zu schaffen“. Das gelte auch für den Landkreis und den Ausbau der Parkfläche Kammerbauernhof. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) trägt den Wunsch des Studentenwerks mit, ist aber gegen weitere Zugeständnisse. Dass die meisten Studenten mit Bahn, Bus und Fahrrad kommen, bezweifelt CSU-Stadtrat Wolfgang Schlegl: „Die meisten kommen mit dem Auto und die stellen ihre Karren dann halt in der Fünfzehnerstraße ab.“

