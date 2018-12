27.12.2018

Stimmungsvolle Einstimmung auf das Weihnachtsfest

In einem harmonischen Konzert fanden zahlreiche musikalische Gruppierungen zueinander und trugen gemeinsam Brauchtum, Rituale und Vorfreude in die Wallfahrtskirche von Bergen.

Die Baringer Blaskapelle, der „Preither Hausgsang“, der „Denkendorfer Zwoagsang“ oder der „Baringer Saitenklang“ – sie alle überzeugen in der Wallfahrtskirche in Bergen. Und Prälat Franz Kaspar setzt Glanzpunkte, die zum Nachdenken anregen

Von Brigitte Clemens

Fern jeglicher Hektik, die mit der Vorbereitung auf die Christi Geburt verbunden ist, genossen viele Zuhörer am vierten Adventssonntag in der Wallfahrtskirche in Bergen ein abwechslungsreich gestaltetes, von Karl Speth vorbereitetes 9. Adventssingen.

Ausdrucksstark, mit festlichem Klang eröffnete die Baringer Blaskapelle unter dem sachkundigen Dirigat von Thomas Fahrmeier mit „Herbei o ihr Gläubigen“ das Konzert. Der „Preither Hausgsang“ bestehend aus Josef Zach (Gitarre/Gesang), Margot Zach und Siglinde Schurack (Gesang), hatte sich als überaus flexibel erwiesen, denn das Trio sprang kurzfristig ein, übernahm sogar zwei Lieder aus dem vorbereiteten Programm und bot herzerwärmende, anheimelnde Musik bei „O Himmelreich, o Sternenfeld“. Mit ihrem Lied „Maria ging durch Bethlehem“ gestalteten sie spürbar das Bangen und den Schmerz Mariens bei der Herbergssuche und zeigten mit der lustigen Version von „Geh Hansl pack dei Binggal zsamm“ die freudige Seite des Festes.

Rita Sandner (Zither), Sonja Stumpf und Ulrike Pfaller (Gesang) bilden den „Denkendorfer Zwoagsang“. Die klaren Frauenstimmen schufen, unterstützt durch umsichtige Zitherbegleitung, mit ihrem narrativen Liedgut „Es mog net finster wern, es bleibt so hell“, „Auf, auf, es is scho Tag“ fröhlich-lebendige, alpenländische Stimmung. Die Baringer Jugend, vertreten durch die „Jungmusikanten“, den „Baringer Saitenklang“ mit den Zwillingen Evi und Marie Krämer und Klara Gegg mit ihrem flotten, akkurat oktavierten Querflötensolo machten ihre Sache prima. Die Bläser intonierten voluminös und sauber. Der Saitenmusik gelang es, mit Hackbrett- und Zitherspiel selige Klänge bis in jede „Kirchenbank“ perlen zu lassen, sie gestalteten dynamisch, Finger und Klöppel flitzten über die Saiten. Bei ihrem Paradestück „Heiligste Nacht“ erzeugten sie erhabene Klänge, die bis hin zum letzten Verklingen die Aufmerksamkeit banden.

Die Baringer Blaskapelle beherbergt diverse Talente: Thomas Gensberger und Roland Kögler beschrieben als Flügelhornduo mit vielen Sprüngen und Tonschleifen einfühlsam die „Adventszeit“, ein Quartett stimmte den Andachtsjodler instrumental an, die Nachwuchsmusiker standen dem Hauptorchester mit getragenen Klangsäulen in nichts nach. Mit einer modernen Version des „Vater Unser“ überraschte die Baringer Blaskapelle, bei der sie leider die klare Stimme der Sängerin Nina Stößl aus Wellheim fast ganz zudeckte. „Leise rieselt der Schnee“ ertönte fröhlich, mit gebrochenen Akkorden, schneeflockengleich, und umspielte hier den Gesang von Stößl.

Mit nachdenklichem Gedankengut setzte Prälat Franz Kaspar verbale Glanzpunkte. Bemerkenswert war der Andachtsjodler, bei dem alle Teilnehmer vokal und instrumental zusammenfanden, bevor ein fulminantes „Tutti“ mit „Macht hoch die Tür“ auch das Publikum mit einschloss. Wahre Entschleunigung vor der Heiligen Nacht!

Themen Folgen