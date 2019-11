18.11.2019

Täter hat es auf Sportheime abgesehen

Einbrecher in Burgheim und Straß

Zwei Einbrüche in Sportheime in unmittelbarer Nachbarschaft beschäftigt die Neuburger Polizei. Sowohl in Burgheim wie in Straß verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt.

In der Zeit zwischen vergangenem Donnerstagmittag und Freitagvormittag, 10.30 Uhr, drang der Täter ins Vereinsheim in Straß ein. Dort wurde ein Geldbetrag entwendet. Laut Polizei wurde bei dem Einbruch zudem ein Fenster beschädigt, der Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert.

Im selben Zeitraum drang der Einbrecher auch in das Sportheim in Burgheim ein. Dort kam er über ein gekipptes Fenster ins Gebäude, so die Polizei. Aus einer Kasse wurden circa 500 Euro entwendet. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (nr)