vor 44 Min.

Theater: „Kabale und Liebe“ als bayerisches Trauerspiel

Schillers Tragödie einmal anders: Wie das Ensemble Südsehen dem Klassiker im Neuburger Stadttheater neues Leben einhaucht.

Von Ilse Lauber

Für viele ist „Kabale und Liebe“ vor allem eines gewesen: Pflichtlektüre in der Schule. Generationen von Gymnasiasten durften sich im Deutschunterricht intensiv mit Schillers Sturm und Drang-Tragödie beschäftigen und empfanden dies als Zumutung.

Für die, die nicht in den Genuss kamen, der Inhalt in wenigen Sätzen: Ferdinand von Walter, der Sohn eines einflussreichen Adligen an einem deutschen Fürstenhof, und Luise Miller, Tochter eines Musikers, lieben sich. Doch sie können zueinander nicht kommen, zu groß sind in den Augen der jeweiligen Eltern die Standesunterschiede. Ferdinands Vater sieht außerdem seine Macht und den Einfluss durch eine unstandesgemäße Verbindung gefährdet. Es gilt also, diese mit allen Mitteln zu verhindern. Dabei hilft ihm sein Sekretär Wurm nach Kräften: Er ersinnt eine böse Intrige, die schließlich Ferdinand so sehr an Luises Liebe zweifeln lässt, dass er sie und sich vergiftet.

Die Klassenfrage ist heute sicherlich nicht mehr so wichtig wie im 18. Jahrhundert, doch finden sich auch in „Kabale und Liebe“ zeitlose Themen, die heute aktueller sind denn je. Also ist es nach wie vor durchaus angebracht, das Stück auf die Bühne zu bringen. Die Gesellschaftsordnung, in der die Tragödie spielt, ist absolutistisch: Die braven Bürger sind die Gelackmeierten und die Großkopferten tun alles, um ihren Status zu erhalten – auch Dinge, die alles andere als moralisch sind. So wird dann in diesem Sittenspiegel in den vermeintlich gehobenen Kreisen im eigenen Interesse intrigiert und gelogen, was das Zeug hält.

„Kabale und Liebe“ in Neuburg: Der Dialekt spielt eine wichtige Rolle

Anständig und ehrbar sind dagegen die kleinen Leute, das Bürgertum, dessen Bedeutung seinerzeit langsam, aber sicher wuchs. In der Inszenierung des Schauspielensembles Südsehen haben sie alle das Herz am rechten Fleck, was sich auch in ihrer Sprache ausdrückt: Die einfachen Leute sprechen untereinander bairisch und bekommen auch Sätze in den Mund gelegt, die Schiller so nicht geschrieben hat. Die, die sich für etwas Besseres halten, sprechen Hochdeutsch. Luise (Marie Louise Kitzmüller) und auch der intrigante Sekretär Wurm sind in puncto Dialekt wandlungsfähig und bewegen sich damit zwischen den beiden Welten.

Diese beiden Welten muss sich der Zuschauer selbst vorstellen, ist doch das Bühnenbild aufs Äußerste reduziert. Im Vordergrund befindet sich eine leicht abschüssige Rampe, dahinter eine Holzkonstruktion, die anfangs noch mit Papier bespannt ist, was schöne Szenen mit Schattenrissen zulässt. Später ist das Papier zerrissen, sodass die Schauspieler durch diese Öffnung auftreten können, wozu sie sich allerdings jedes Mal ducken müssen.

Von der schauspielerischen Leistung her überzeugte das Ensemble Südsehen bei seinem Gastspiel am Mittwoch im Stadttheater auf ganzer Linie. Besonders die Frauen gefielen: Marie Louise Kitzmüller überzeugte mit ihrer Intensität, nicht nur in der Szene, in der sie der Liebe zu ihrem Ferdinand (Thomas Trüschler) entsagt. Ulrike Dostal verlieh ihrer Figur, der Lady Milford, eindringliche Würde. Erwin Brantl spielte den braven Vater Miller ebenso stimmig wie Regisseur Robert Ludewig den blassen, tückischen Sekretär, der seinen Namen Wurm zu Recht trägt. Das Publikum honorierte diese Ensembleleistung dann auch mit lange anhaltendem Beifall und Bravo-Rufen.