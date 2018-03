vor 28 Min.

Verstehen lernen – Toleranz üben

Schüler der Paul-Winter-Realschule erfahren, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben.

„Unbehindert miteinander“ – so lautete jetzt schon im vierten Jahr der Aktionstag für die sechsten Klassen der Paul-Winter-Schule. An fünf verschiedenen Stationen lernten Schüler, wie es ist, sich mit einer Behinderung im Alltag zu bewegen.

In der Turnhalle absolvierten die Schüler einen Rollstuhlparcours. Über die Schwierigkeiten den ganzen Tag im Rollstuhl zu verbringen, konnte Sebastian Riesinger, ein Schüler der fünften Jahrgangsstufe, viel erzählen. Er ist von Geburt an gehandicapt und sitzt seit seiner frühen Kindheit im Rollstuhl. Trotzdem hat er eine positive Lebenseinstellung. „Wenn man will“, sagte er, „kann man auch im Rollstuhl eine Menge unternehmen“. Er und seine Mutter, die ihn am Projekttag begleitete, zeigten den Schülern so manchen kleinen Trick im Umgang mit dem Rollstuhl.

Wie sich Blinde im Alltag zurechtfinden

Wie sich Blinde im Alltag zurechtfinden und was ein Blindenhund so alles kann – dazu lieferte Brigitta Graf den Sechstklässlern die Antworten. Die Schüler waren neugierig, wie sie ihr Leben mit der Einschränkung bewältigen kann, zum Beispiel, wie sie einkauft und kocht und wie sie Geld unterscheidet. Der Star bei den Schülern war „Moses“, der freundliche Blindenführhund, mit dessen Hilfe Graf selbstbestimmt ihre Wege durch die Stadt machen kann.

Anschließend mussten alle Schüler selbst erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man wenig oder nichts mehr sieht. Mit einem Blindenstock ausgestattet versuchten sie, sich im Schulhaus zurechtzufinden. Das ging bei manch einem nicht ohne blaue Flecken ab, wenn die Übung und vor allem die Geduld fehlten, zuerst mit dem Stock zu tasten und dann erst loszumarschieren.

An der Station „Gehörlosigkeit“ trafen die Schüler auf Familie Harsch. Sebastian Harsch besucht die fünfte Klasse der Paul-Winter-Schule, er kann hören, aber seine Eltern sind gehörlos. Bei den Schülern warf das viele Fragen auf: Wie verständigt man sich? Wie merkt man, dass jemand an der Haustür klingelt? Darf man so überhaupt Auto fahren? Sebastian erklärte ausführlich und anschaulich, wie Lichtblitzwecker, Rauchmelder für Gehörlose oder die Türklingel funktionieren. Ronja Kunze, Gebärdensprache-Dolmetscherin, übersetzte alle Anfragen für die Eltern von Sebastian.

Wichtig sei in jedem Fall Respekt

Von Tanja Riedel, Leiterin des Fachdienstes für Inklusion bei der Stiftung Sankt Johannes, erfuhren die Schüler mehr über die Begriffe Inklusion, Behinderung und Barrierefreiheit. Die Teilnehmer lernten, dass Behinderungen vor, während und nach der Geburt auftreten können, die meisten Behinderungen jedoch im Laufe des Lebens. Wichtig seien in jedem Fall Respekt und das Bemühen um ein gutes soziales Miteinander, so Kunze, denn behinderte Menschen haben Gefühle und Bedürfnisse wie Nichtbehinderte.

Michaela Sims, Praktikantin im Inklusionsbüro und Prüferin für Leichte Sprache, machte deutlich, dass im Bereich der „kognitiven Einschränkung“ viele Probleme durch Schwierigkeiten in der Kommunikation entstehen und stellte den Schülern in diesem Zusammenhang das Thema „Leichte Sprache“ vor.

Allen Beteiligten war und ist es ein Anliegen, aufzuklären und Berührungsängste abzubauen. Sue haben deutliche gemacht: Inklusion geht uns alle an und das bedeutet im ersten Schritt verstehen lernen und Toleranz üben, denn die Würde des Menschen darf niemals nur ein Konjunktiv sein. (nr)