vor 5 Min.

Vertreterversammlung erstmals digital

VR Bank Neuburg-Rain stellt gutes Geschäftsjahr vor. In der Hauptstelle werden gerade die beiden oberen Stockwerke ausgebaut

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen staatlichen Einschränkungen haben sich der Vorstand und der Aufsichtsrat der VR Bank Neuburg-Rain dazu entschieden die Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2019 virtuell stattfinden zu lassen. Die Vertreter der Genossenschaftsbank konnten auf einer speziell abgesicherten Streamingplattform den Ausführungen des Vorstands folgen und die Abstimmungen in einem rechtssicheren Umfeld durchführen.

„Das Geschäftsjahr 2019 war für die VR Bank Neuburg-Rain eG wieder ein gutes und solides Jahr“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, Ludwig Schlosser. „Die Rahmenbedingungen für Finanzinstitute haben sich wiederum verschlechtert.“ Der Erfolg der Genossenschaftsbank sei auf die sehr gute Arbeit der Vorstände und ihrer Mitarbeiter zurückzuführen.

Die Vorstände Werner Halbig und Roland Gieß berichteten anschließend von den aktuellen Entwicklungen in der Genossenschaftsbank. „Im vergangenen Jahr haben wir gut daran getan, die Strukturen der Bank auf die Zukunft auszurichten“, resümierte Werner Halbig. Vor allem die Etablierung des VR Service hat die Erreichbarkeit und Serviceorientierung der Bank deutlich erhöht und ermöglicht „virenfreies“ Banking für alle Kunden auch in Pandemiezeiten. Auch ist die Neugestaltung und energetische Aufwertung der Hauptstelle in der Luitpoldstraße gut vorangekommen. Inzwischen konnte der Kundenbereich mit Selbstbedienungszone und hochmoderner 24-Stunden-Schließfachanlage in Betrieb genommen werden. „Unsere Kunden und auch wir sind von der hellen und freundlichen Atmosphäre in diesem altehrwürdigen Gebäude begeistert“, sagte Halbig weiter. Aktuell werden die beiden Obergeschoße ausgebaut und warten auf die Rückkehr von Vorstand und kundennahen Abteilung in 2021.

Roland Gieß ging auf die Zahlen des Geschäftsjahres 2019 ein. Die Bilanzsumme stieg im vergangenen Jahr auf 1,293 Milliarden Euro. Sehr erfreulich zeigte sich das Wachstum im Kreditgeschäft um 5,5 Prozent auf 740 Millionen Euro. Insgesamt wurden Kredite im Volumen von 188 Millionen Euro an die Kunden der Bank ausgereicht. Dabei betont Gieß: „Unsere Risikolage ist sehr gut. Die in der Wirtschaftspresse oft vorhergesagten großen Kreditausfälle oder eine dramatische Erhö-hung der Kreditrisikovorsorge insbesondere aufgrund der aktuellen Pandemie sehen wir derzeit für unser Haus nicht. Die weitere Entwicklung der Pandemie bleibt jedoch abzuwarten.“

Insgesamt betreut die Genossenschaftsbank inzwischen ein Kundenvolumen von über 2,5 Milliarden Euro (+6,2 Prozent). Auch konnte man im vergangenen Jahr das überdurchschnittliche Eigenkapital des Hauses weiter stärken. Es addiert sich zum 31. Dezember 2019 auf insgesamt 130 Millionen Euro.

Die aktuelle Niedrigzinsphase hat wie bei allen Banken auch in der VR Bank Neuburg-Rain eG seine Spuren in den Ergebnissen hinterlassen. So sank der Zinsüberschuss erwartungsgemäß um eine Million Euro. Seit 2014 ist der Zinsüberschuss um insgesamt 17 Prozent zurückgegangen. „Dies ist ein allgemeiner Trend, von dem nahezu alle Banken und Sparkassen betroffen sind“, sagte Roland Gieß. Die Bank selbst geht von weiter rückläufigen Zinsergebnissen aus.

Gestiegene Provisionserträge können diese Entwicklung nicht komplett auffangen. Die Bank hat 2019 einen respektablen Jahresüberschuss von insgesamt 3,67 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Vertreter der Bank stimmten im Anschluss an die Ausführungen mit großer Mehrheit für den Vorschlag der Gewinnverwendung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Während Andreas Hopf und Gottfried Thurner turnusgemäß wieder in den Aufsichtsrat gewählt wurden, stand für Helmut Kleber aufgrund des Erreichens der satzungsmäßigen Altersgrenze der Abschied aus diesem an. Kleber war 2005 in das Gremium gewählt worden und hat in den vergangenen 15 Jahren der Genossenschaft wertvolle Dienste geleistet. Für ihn wurde Ernst Kaltenstadler, Bäckermeister aus Neuburg, in das zwölfköpfige Gremium gewählt. (nr)