vor 5 Min.

Vizepräsident von Europas Bauwirtschaft

Thomas Bauer wird beim Verband FIEC gewählt

Bei der Generalversammlung des Verbands der Europäischen Bauwirtschaft (FIEC) wurde Prof. Thomas Bauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Bauer AG und Mitglied des Präsidiums des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, zum Vizepräsidenten gewählt. In dieser Funktion gilt er als designierter Präsident und wird dem amtierenden FIEC-Präsidenten, Kjetil Tonning aus Norwegen, nach Ablauf von dessen Amtszeit im Sommer 2020 nachfolgen.

„Gerne übernehme ich dieses Amt in einer für Europa schwierigen Zeit. Auch die Bauwirtschaft der europäischen Länder hatte in den letzten Jahren schwierige Herausforderungen zu meistern, da zu unterschiedlichen Themen in den Ländern natürlich unterschiedliche Interessen bestehen. Auch gab es in einigen Regionen Europas massive Krisen am Bau, die einheitliche Positionen in der Politik schwer machten. Ich werde meinen Beitrag leisten, damit sich die Zusammenarbeit im Baubereich wieder stabiler entwickelt“, wird Thomas Bauer in einer Pressemitteilung zitiert.

Thomas Bauer ist bereits seit 2017 Mitglied des FIEC-Präsidiums und leitet dort den Bereich Wirtschaft und Recht. Die FIEC hat aktuell 31 Mitgliedsverbände in 27 europäischen Ländern und vertritt als Dachverband die Interessen der europäischen Bauwirtschaft gegenüber den Europäischen Institutionen (Kommission, Rat und Parlament). (nr)

