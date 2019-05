16:19 Uhr

Wenn Clowns zur Gala ins Stadttheater laden

Im Stadttheater konnten die Besucher nicht nur etwas über die Arbeit der Herznasen erfahren. Auch internationale Gäste kamen nach Neuburg. Wer noch da war.

Von Elke Böcker

Schon seit Tagen trifft man in Neuburg immer wieder auf rote Nasen und Clowns. Am Donnerstag haben die Herznasen zur Clowns-Gala ins Stadttheater geladen. Die wenigen Gäste konnten einen zauberhaften, komischen Abend mit drei Gast-Clowns erleben und gleichzeitig so einiges über die Arbeit des Neuburger Vereins erfahren, der in diesen Tagen ein Jahr alt wird.

Vereinsvorsitzender Sepp Egerer und dessen Frau Kerstin zeigten Fotos von den Besuchen der Clowns in Seniorenheimen, Gesundheitszentren und Krankenhäusern des Landkreises. Ziel des jungen Vereins, der rund 50 Mitglieder und elf aktive Clowns zählt, ist es nämlich, Spaß und Freude zu verbreiten. So versuche man einmal pro Woche eine Einrichtung zu besuchen und dort ehrenamtlich aufzutreten.

Clowns-Gala: Workshops für Nachwuchs-Clowns

Wie komisch diese Auftritte sein können, zeigten denn auch die aktiven, jugendlichen Herznasen auf der Bühne, die auf recht komische Art und Weise die Musiker der Stadtkapelle Neuburg zu dirigieren versuchten. Ein Lächeln zauberten sie all ihren Gästen damit ins Gesicht und hatten auch selbst sichtlichen Spaß.

Um noch mehr clowneske Fähigkeiten zu erwerben, hatten die Jugendlichen in den vergangenen Tagen die Möglichkeit, Workshops bei Clowns aus anderen Ländern zu besuchen. Selbige sorgten dann gleich auch noch für sonnige – weil komische – Augenblicke bei der Gala. So konnten sich die Zuschauer an den „musikalischen“ Darbietungen von Jan aus Schottland, an den Jongleur-Künsten von Susi aus England und an den Zauberballons von Olé aus Dänemark erfreuen. Voller Leichtigkeit und Lebensfreude entführten die Clowns ins reiche Land der Fantasie, wo Magie und Illusion zuhause sind.

Clowns-Gala: Stadtkapelle mischt auch mit

Unterstützt wurden die jugendlichen und die erwachsenen Clowns dabei von Musikern der Neuburger Stadtkapelle, die sich zur Freude der Zuschauer für jeden Blödsinn zur Verfügung stellten. Ein Hoch auf die Herznasen.

