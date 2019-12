Wenn Mama mal ’ne Pause braucht

Plus Olga Miehling ist dankbar, dass es die „Zwergerlzeit“ im Landkreis gibt. Zwei Mal die Woche weiß sie ihre Kinder gut aufgehoben. Aber auch die „Zwergerlmamas“ profitieren von ihrem Ehrenamt.

Es gibt Waffeln, Pfannkuchen und Pizza mit blauen Streuseln. Raphael hat gebacken. Andächtig rollt er den Teig aus Knetmasse aus und überreicht die Streusel-Pizza stolz seiner Mama. Die ist gerade zur Tür hereingekommen. Knapp zwei Stunden Auszeit hatte sie gerade. Zeit für sich, Zeit zum Bummeln, zum Kaffeetrinken mit Freundinnen, Zeit für Friseurtermine oder Ähnliches. Ein Luxus, wenn man zwei kleine Kinder hat. Aber auch ein wertvolles Gut, denn nach der kleinen Auszeit sind die Akkus wieder aufgeladen und Mama Olga Miehling freut sich auf ihren kleinen Knet-Backexperten Raphael und Baby Mia.

Das war nicht immer so. Noch vor ein paar Monaten fühlte sich die 31-Jährige überfordert. Nach der Geburt ihrer Tochter war sie krank geworden, ein Säugling, der die volle Aufmerksamkeit forderte, dazu noch der vierjährige Raphael, der die Mama in Beschlag nahm. Olga Miehling tat das einzig Richtige, sie holte sich Hilfe.

Koki hilft bei der Vermittlung der Ehrenamtlichen

Koki, kurz für Koordinationsstelle frühe Kindheit, war die passende Anlaufstelle. Bei allen Fragen rund um das Leben mit Kind helfen die beiden Mitarbeiterinnen Alexandra Egerer und Steffi Vicelja, die mit ihrem Büro im Landratsamt angesiedelt sind. Es gibt verschiedene Angebote, die je nach Lebenslage und Ausgangssituation den Familien angeboten werden. Olga Miehling nutzt die „Zwergerlzeit“, ein Angebot, das es seit März in unserem Landkreis gibt.

Bei diesem Projekt kommt ein- bis zweimal pro Woche ein Ehrenamtlicher für ein bis drei Stunden pro Tag zur Familienunterstützung. Bei Olga Miehling heißt der helfende Engel Susanna Braga. Die gebürtige Portugiesin ist Erzieherin und arbeitet vormittags meist bis 13 Uhr und kommt dienstags und donnerstags danach zu Olga Miehling. Dort wird sie von Raphael und Mia bereits erwartet, denn die beiden wissen: Wenn Susanna da ist, wird zwei Stunden nur gespielt. Muss Mama Olga im Haushalt etwas erledigen, machen die Drei einfach draußen einen Spaziergang oder erkunden die Spielplätze.„Susanna tut uns allen unendlich gut“, sagt Olga Miehling. Zwar hat die 31-Jährige auch Eltern und Schwiegereltern, die auf die Kleinen aufpassen, wenn Not am Mann ist. Aber sie weiß die festen Tage zu schätzen, an denen sie Unterstützung bekommt.

Hilfe für Familien im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Susanna Braga ist durch ein Plakat auf die Suche nach Ehrenamtlichen aufmerksam geworden. In ihrem Job als Erzieherin fehlte ihr der Kontakt zu den Eltern. Durch die „Zwergerlzeit“ kommt sie mit vielen Menschen in Kontakt, Freundschaften haben sich entwickelt und vor allem gibt sie ihr das Gefühl gebraucht zu werden. „Das ist die richtige Ergänzung zu meiner Arbeit“, sagt die 41-Jährige, die selbst zwei Töchter hat, die jüngste ist fünf Jahre alt.

Vier Ehrenamtliche engagieren sich derzeit für die „Zwergerlzeit“, die sich an Familien mit Kindern zwischen einem und drei Jahren richtet. Eine Schulung brauchen die Ehrenamtlichen nicht, sondern sie helfen mit dem, was sie haben, sagt Steffi Vicelja von Koki. Zeit, Erfahrung, praktischen Tipps. Aber es gebe Treffen, bei denen sich die Ehrenamtlichen austauschen können, und immer wieder auf Fortbildungen zu Themen wie Erste Hilfe am Kind. Das Projekt sei sehr gut angelaufen, vor allem neu Zugezogene nehmen das Angebot in Anspruch: „Wer keine Großeltern hat oder gute Bekannte, die dir deine Kinder mal für ein paar Stunden abnehmen, kann das ganz schön an die Substanz gehen.“ Die „Zwergerlzeit“ sei deswegen für viele ein wahrer Segen.

Wer bei der „Zwergerlzeit“ mitarbeiten möchte oder eine „Zwergerlmama“ sucht, kann sich bei Koki melden unter 08431/57-191 oder 08431/57-264. \u0009