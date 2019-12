vor 29 Min.

Wenn eine Idee zum Erlebnis wird

Ein Weihnachtsmarkt an der Schule? Die Paul-Winter-Schule hat dieses Projekt gewagt – und es wurde zum Erfolg

„In Südkorea hatten wir immer einen tollen Weihnachtsmarkt. Können wir nicht auch so etwas machen?“ Mit diesen Worten trug Johannes aus der Wertegruppe seine Idee vor. Der Schüler hatte einige Zeit mit seiner Familie in Südkorea gelebt und sich, zurück an unserer Schule, sofort wieder in der AG „Werte“ engagiert. Stephanie Hauch, Leiterin der Wertegruppe an der Paul-Winter-Schule, war erst einmal skeptisch. Doch weitere Schüler, allen voran die der SMV, nahmen die Idee begeistert auf. Vom Funken hin zur Realisierung galt es, einige Hürden zu meistern. Alleine die Kalkulation der benötigten Lebensmittel und Getränke stellten selbst für Mathelehrer eine Herausforderung dar.

Gerade in der Zeit vor Weihnachten hat auch jeder privat vieles vorzubereiten. Dann, am Mittwoch um 17.30 Uhr, als die Mitglieder der Bläser unter der Leitung von Ingrid Harrer-Hoffmann, das erste Lied anstimmten, wurde deutlich: Aus einer kleinen Idee hatte sich etwas Großes entwickelt. In den Gängen stapelten sich von den Tutoren gebastelte, gefaltete und gebackene Angebote. Auch die Fünftklässler wurden zusammen mit den Tutoren und den Jahrgangsstufensprechern zu Verkaufstalenten. Die ersten Waffeln wurden von Schülern der 6a in Form gegossen und die Würstl verströmten auf dem Grill schon einen verheißungsvollen Duft. Der Elternbeirat hatte für Heißgetränke gesorgt und die SMV, unter der Leitung von Corinna Bauer und Fabian Sommerer, hatten das Schulhaus dekoriert. Auch einige Männer und Frauen vom nahe gelegenen Altenheim St. Augustin hatten dank der Unterstützung von Irmgard Benzinger und den selbst gestalteten Einladungen der Wertegruppe ihren Weg zur Paul-Winter-Schule gefunden.

Am Ende waren es über dreihundert Personen, die an diesem harmonischen Abend teilgenommen hatten. Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung, Großeltern, kleine Geschwister, ehemalige Schüler und Freunde der Realschule – jeder hatte zu diesem gelungenen Abend beigetragen. Aus einer Idee ist ein Erlebnis geworden, das viel Freude bereitet hat.

Die Gewinne, welche die SMV, die Wertegruppe, die Tutoren, die Klasse 8d mit einem Faltstand und die Klasse 6a mit ihrem Waffelverkauf erzielt haben, werden an das heilpädagogische Heim Regenbogen in Neuburg gespendet.

Stephanie Hauch

Themen folgen