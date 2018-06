vor 47 Min.

Wie ein Abiturjahrgang für Aufsehen sorgte

Ein ganz besonderer Abiturjahrgang am Descartes Gymnasium sorgte vor 50 Jahren für viel Wirbel und Schlagzeilen in unserer Zeitung.

Von Ilse Lauber

„Abiturienten liefern Zündstoff“ und „Abszeugnisse kommen mit der Post“ titelte die Neuburger Rundschau im Juli 1968. Erklärungen des Descartes-Gymnasiums und eine Stellungnahme der Absolvia folgen, ein NR-Kommentator meinte: „Was bleibt, ist Bitterkeit“. Gab es in der heißesten Phase des Protests der bundesweiten Studentenbewegung in Neuburg einen Schüler-Aufstand?

Damals schwerwiegend, heute harmlos

Heute muten die Vorkommnisse von damals eher harmlos an: Als Reaktion auf die Weigerung vonseiten der Schule, bei einem Großteil der 13 a und 13 b auf die seinerzeit üblichen Bemerkungen im Abschlusszeugnis über die Gesamtpersönlichkeit der Schüler zu verzichten, drohten die Abiturienten mit einem Boykott der Entlassfeier, die sodann vom Direx kurzerhand abgesagt wurde. Drei von insgesamt 34 Absolventen hätten diese Bemerkung bekommen sollen, alle anderen nicht, was Rückschlüsse zugelassen hätte, waren diese Zeilen doch damals obligatorisch. „Keine Bemerkung im Zeugnis zu haben, ist also das Negativste überhaupt“, hieß es in einer Stellungnahme der Schülerschaft gegenüber der Neuburger Rundschau. Die „Abszeugnisse“, wie man sie damals nannte, gingen den Schülern dann per Post zu.

Auch im Zusammenhang mit der Abizeitung kam es zu einem (aus Sicht der Schulleitung) subversiven Akt: Unter dem Motto „Eine Zensur findet nicht statt“ legten die Blattmacher – entgegen der bislang üblichen Praxis – das Heft vor Veröffentlichung nicht dem Direktor vor, schließlich war es ganz schön frech und aufmüpfig. Die jungen Leute von heute seien „kompromißlos und vielfach auch ohne Respekt vor Personen und Einrichtungen“, konstatierte der mit dem Kürzel „g-d“ unterzeichnete Kommentar in der Neuburger Rundschau.

Noch immer sind die Ereignisse ein Gesprächsthema

Die Vorkommnisse 1968 waren natürlich auch beim 50. Abijubiläum der beiden Klassen Gesprächsstoff. 21 ehemalige junge Revoluzzer und Revoluzzerinnnen und zum Teil deren Lebensgefährten trafen sich vergangene Woche, schwelgten in solchen und vielen anderen Erinnerungen und freuten sich über die Schmalfilme vom Tanzstundenabschlussball und dem Skilager, die der damalige „Jungfilmer“ und Klassentreffen-Organisator Kurt Kusebauch vorführte. Nach dem Kaffeetrinken im Golfclub und einem Abstecher zur Donau Classic traf man sich abends zum gemeinsamen Essen im Jagdschlössl in Laisacker. Einige wohnen inzwischen weit weg, scheuten aber die weite Anreise nicht, um dabei zu sein. So ließen es sich Michael Jacobsen („Japs“) aus Kiel und Hans Blank („Jacko“) aus Limburg an der Lahn nicht nehmen, die alten Schulkameraden, Kumpels und Freunde und natürlich die einigen wenigen Descartianerinnen wiederzusehen und über die guten alten Zeiten zu plaudern.

