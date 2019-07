18.07.2019

Wirtschaftsschüler starten eine Reise ins Ungewisse

125 Schülerinnen und Schüler haben als bester Jahrgang seit Langem die Abschlussprüfungen bestanden. Nun geht die Reise weiter.

Von Annemarie Meilinger

Der Jumbojet ist im Landeanflug. Zielflughafen ist die Wirtschaftsschule Neuburg, Check out Area ist die neue Turnhalle, wo Kapitän Fritz Füßl und Copilotin Marion Wohlsperger mit freundlichen Abschiedsreden die 125 Passagiere in die Zukunft entlassen. Doch bevor der Jet landet, gibt es noch Unterhaltung an Bord. Ein Chor singt „Mad World“ und „Lovely“ und ein Pianist spielt von Yiruma „River flows“. Am Ende „Viva la Vida“, es lebe das Leben! Die Flugreise moderierten vier Schüler: Vanessa Jäger, Rana Tamseela, Felix Nötzoldt und Kenan Ciftcibasi.

An solchen Tagen macht das Leben einen Punkt, dann geht es weiter: ins Berufsleben, in die FOS oder vielleicht sogar ins Ausland? Schulleiter Fritz Füßl hofft für die Passagiere, dass sich alles im Gepäck befindet, was für das künftige Leben erforderlich ist: Wissen, Teamfähigkeit und Kompetenz beispielsweise. „Jetzt müsst ihr euch nur noch mit Menschen umgeben, die euch guttun.“ Gute Reise weiterhin.

Landratsstellvertreter Alois Rauscher gratulierte den Wirtschaftsschülern

Alois Rauscher gratulierte im Namen des Landkreises, der Sachaufwandsträger der Wirtschaftsschule ist. „Ihr seid die Zukunft, wenn ihr die Möglichkeiten, die sich euch bieten, ausschöpft“, appellierte er und die Vorsitzende des Elternbeirats Evelyn Mayer warnte mit Ottheinrichs Wahlspruch „Mit der Zeyt“ davor, alles was als Zeitgeist gepriesen wird, unkritisch zu akzeptieren. „Lieber genauer hinhören und schauen.“ Sie dankte allen, die zum Erfolg beigetragen haben: Lehrern, Eltern und stimmte ein dreifaches „Vivat - Hoch“ auf die Absolventen an, das die Zuhörer gern erwiderten.

Vor der Überreichung der Zeugnisse an die 125 Absolventen – „der beste Jahrgang seit Langem“, so Füßl – ehrte die Schulgemeinde sechs Schülerinnen und einen Schüler mit Preisen für ihre besonderen Leistungen. Ausgezeichnet mit dem Staatspreis, einem Sachpreis des Landkreises und einem Silberbarren des Elternbeirats wurden Lisa-Marie Weinrich mit einem Notenschnitt von 1,25, Patrick Seebauer (1,29), Marlene Pöttmesser (1,38) und Anna Schwertfeger (1,42). Lea Fuchs, Rebecca Rami und Rachel Shebeshe erreichten einen Schnitt von 1,5.

Die Wirtschaftsschule Neuburg ist die zweitgrößte Schule ihrer Art in Bayern mit insgesamt 472 Schülern. Sie ist die einzige gebundene Ganztagsschule in Neuburg, knapp die Hälfte der Schüler besuchen den „gebundenen Ganztag“. Die seit 1970 existierende Schule ist die einzige weiterführende Schule in Neuburg, an der ein Start nach der 6. Klasse möglich ist. Sie bietet außerdem eine zweijährige weiterführende Ausbildung nach dem Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule.

