Wo Bürger in Neuburg Blut spenden können

Das sind die Termine im September

Nach der Urlaubszeit gibt es beim Thema Blutspende einiges zu beachten. Reisende Lebensretter müssen nach Auslandsaufenthalten in bestimmten Risiko-Gebieten zum Schutz der meist schwerkranken Empfänger vor Infektionskrankheiten eine gewisse Zeit von der Blutspende zurückgestellt werden, das teilt der Blutspendedienst (BSD) des BRK mit.

Es empfiehlt sich daher dringend, im Vorfeld der Blutspende den Reise-Check für Vollblutspender auf der Homepage des BSD in Anspruch zu nehmen. Basierend auf Angabe von Reiseziel und Reisezeitraum werden das nächstmögliche Spendendatum ermittelt und Informationen zu möglichen Rückstellungsgründen angezeigt.

Ansonsten kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag Blut spenden. Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 55 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubringen ist ein amtlicher Lichtbildausweis und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis. Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt.

Auch im Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen stehen im September zwei Spendetermine an. Zum einen können Blutspender am Mittwoch, 4. September, von 16 bis 20 Uhr in die Volksschule Ost nach Neuburg, Berliner Straße 37, kommen. Zum anderen findet ein Blutspendetermin am Freitag, 20. September, von 15 bis 20 Uhr bei der Feuerwehr Neuburg in der Karl-Konrad-Straße 1 statt. Weitere Informationen unter www.blutspendedienst.com. (nr)

