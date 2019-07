vor 36 Min.

Zusammen waren sie 88 Jahre lang im Kindergarten

Drei Kindergarten-Mitarbeiterinnen wurden offiziell verabschiedet. Eine von ihnen war 46 Jahre bei der Stadt beschäftigt.

Für drei langjährige Kindergarten-Mitarbeiterinnen hieß es vergangene Woche Abschied nehmen. Nach zusammengenommen 88 Dienstjahren an städtischen Kindergärten treten Sissy Schafferhans, Annemarie Eder und Christa Hanisch ihren verdienten Ruhestand an. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling empfing die drei Damen in seinem Amtszimmer und bedankte sich für die langjährige Treue und die gute Zusammenarbeit.

Sissy Schafferhans begann ihre Karriere bei der Stadt Neuburg im September 1973 als Kindergartenhelferin. Nach der Ausbildung zur Erzieherin und mehreren Stationen übernahm sie 1990 die Leitung des Kindergartens in Heinrichsheim. Damit war Sissy Schafferhans beachtliche 46 Jahre bei der Stadt Neuburg, davon 29 Jahre als Leiterin beschäftigt.

Die Kindergarten-Mitarbeiterinnen erinnerten sich an unvergessliche Momente

Annemarie Eder war von 1994 an als Kinderpflegerin tätig und davon die überwiegende Zeit am Kindergarten in der Franziskaner Straße. Im Kindergarten Sonnenhügel kümmerte sich Christa Hanisch von 2002 an um die Kleinen.

Bei einem Glas Sekt blickten die drei Frauen gemeinsam mit dem Oberbürgermeister auf ihre langjährige Tätigkeit zurück. Die geänderten Methoden der Erziehung sowie der generelle Gesellschaftswandel kamen dabei genauso zur Sprache wie die vielen Erinnerungen an schöne und unvergessliche Momente mit zusammengenommen Tausenden von Kindern. (nr)

