Nach Unfall mit Auto: Polizei sucht Radfahrerin

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Verbindung Altmannstetten-Hardt zu einem Unfall gekommen.

Am Donnerstagmorgen ist es in den frühen Morgenstunden auf der Verbindung Altmannstetten-Hardt zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer in gleicher Richtung fahrenden Radfahrerin gekommen. Als das Auto die Radfahrerin überholte, kam es laut Polizei offensichtlich zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmenden. Infolgedessen stürzte die Radfahrerin. Auf Nachfrage durch die Autofahrerin gab die Radfahrerin an, nicht verletzt worden zu sein. Nachdem am Auto ebenfalls kein Schaden festgestellt wurde, setzten beide Beteiligten ihren Weg fort. Im Nachgang stellte die Autofahrerin doch einen Schaden fest und meldete den Unfall nachträglich bei der Polizei. Bei der Radfahrerin handelte es sich laut Polizei um eine Frau Mitte 60. Diese wird nun gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 in Verbindung zu setzten. (AZ)