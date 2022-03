Bergheim

14:30 Uhr

Bergheim bekommt eine Bürger-App

Plus Die Gemeinde Bergheim bekommt eine App, in der Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen einsehen können – eine Art Mitteilungsblatt fürs Smartphone.

Von Laura Gastl

„Heimat-Info“ heißt die App, die in Bergheim an den Start gehen soll und bringt bereits mit ihrem Namen auf den Punkt, was sie zu bieten hat: Es handelt sich um eine Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger aus Bergheim, auf die auch die Vereine zugreifen können. Denn Bürgermeister Tobias Gensberger vermutet: „Das Mitteilungsblatt in Papierform ist ein Auslaufposten.“ Möglicherweise gäbe es das Blatt schon in zehn Jahren nicht mehr. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun die Beschaffung der App mit einer Gegenstimme beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

