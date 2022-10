Bergheim

19:00 Uhr

Bergheimer wünschen sich einen besser ausgebauten ÖPNV

Plus Während die Sauberkeit bei der Heimat-Check-Umfrage in Bergheim den besten Wert erzielt hat, landete der öffentliche Nahverkehr im hinteren Bereich. Die Teilnehmenden hatten dazu viel zu sagen.

Was läuft gut, wo gibt’s Verbesserungsbedarf? Womit sind die Bürgerinnen und Bürger zufrieden, was fehlt ihnen speziell in ihrem Ort? Wie wohl fühlen sich die Menschen im nördlichen Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern? Also im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und speziell auch in dem der Neuburger Rundschau? Zu deren Gebiet zählen neun Gemeinden und die Stadt Neuburg. Erstmals gab es eine große, über den August laufende Online-Umfrage, den Heimat-Check.

