Bergheim

20:00 Uhr

Donaumooser Maibaumdiebe bestehlen die Bergheimer

Plus Als Auslöse fordern die Diebe zwei Maß Bier und eine Brotzeit für jeden. Beim gemeinsamen Fest wird gestichelt und gelacht.

Von Andrea Hammerl

Der Maibaum war weg, doch die Bergheimer bewahrten Haltung und machten aus der Not eine Tugend. Die Rückgabe durch die Donaumooser Maibaumdiebe avancierte direkt am darauffolgenden Abend zum fröhlichen Dorffest mit traditionellem ersten Begrüßungsstopp am Ortschild, einem Schnaps am Ortseingang und schließlich am alten Feuerwehrhaus mit Freibier, Leberkäse und Blasmusik vom Musikverein Bergheim unter Leitung von Günter Blösch.

