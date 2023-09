Hochzeit in Bergheim: Großes Fest für Tobias und Simone Gensberger

Der Bergheimer Bürgermeister und seine Frau feiern ihre kirchliche Trauung mit über 200 Gästen. Für das Paar wurde eigens ein Hochzeitssud gebraut.

Vor zwei Jahren haben sie standesamtlich geheiratet, am Donnerstag gaben sich Simone und Tobias Gensberger noch einmal das Ja-Wort, diesmal kirchlich in der Pfarrkirche St. Mauritius und mit zünftigem Fest. 220 Gäste waren dazu eingeladen - angefangen von der Familie, über Nachbarn und Freude, bis hin zu Vereinsvertretern und ihren Fahnenabordnungen.

Die Hochzeit, die sie pandemiebedingt erst jetzt nachgeholt haben, hatte schon früh um 8 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Blasmusik im Hof der Bräutigams-Eltern begonnen, die ihren Sohn mit einem traditionellen Elternsegen verabschiedeten. Den Traugottesdienst gestalteten Sängerin Ingrid Zeller und Organistin Lidwina Meier musikalisch.

Die Trauung fand in der Bergheimer Pfarrkirche statt. Fahnenabordnungen begleitete das frisch getraute Paar. Foto: Andrea Hammerl

Tobias und Simone Gensberger feiern ihre Hochzeit in der Dorfhalle in Bergheim

Nachdem Pfarrer Konrad Willi den Bergheimer Bürgermeister und seine Frau getraut hatte, ging es zum Sektempfang beim Brautpaar nach Hause und dann in einem festlichen Kirchenzug hinunter zur Dorfhalle Bergheim. Dort zapfte der Bräutigam mit drei souveränen Schlägen ein 200-Liter-Bierfass an, aus dem der eigens gebraute Hochzeitssud floss. Ein Hochzeitslader gab den Ton an, Gstanzlsänger sangen ein Loblied auf das Paar und das Reh für das Hochzeits-Ragout hatte Gensberger selbst erlegt.

Vor Pfarrer Konrad Willi gaben sich Simone und Tobias Gensberger das Eheversprechen und tauschten die Ringe. Foto: Andrea Hammerl

Wer dem Brautpaar noch persönlich gratulieren möchte, hat dazu am Samstagabend im Rahmen des Benefizkonzerts Gelegenheit. Das Konzert der Jungen Original Oberkrainer mit Moderator Ulrich Städele und den 3 Scheinheiligen mit bayrischer Musik beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten zu 22 Euro gibt es noch an der Abendkasse. Der Erlös ist für die Dorfhalle gedacht. (AZ)