Nun ist es sicher: Ein Wolf hat das bei Bergheim gefundene Schaf getötet

Plus Vor gut zwei Wochen wird ein totes Schaf zwischen Irgertsheim und Bergheim gefunden. Nun hat sich bestätigt, dass ein Wolf das Tier gerissen hat - und es gibt noch ein Untersuchungsergebnis.

Bestätigt hat sich der Verdacht, dass ein Wolf das Ende Januar bei Irgertsheim aufgefundene Schaf getötet hat. Die genetische Untersuchung am nationalen Referenzlabor für Deutschland, dem Senckenberg-Institut, zeige die „Beteiligung eines Wolfes aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation“, formuliert ein Sprecher des Bayerischen LfU (Landesamt für Umwelt) und legt sich dann auf die Frage nach weiteren Beteiligten darauf fest, „in der Gesamtschau mit Erst- und Zweitdokumentation“ sei ein Wolf als Verursacher bestätigt. Weitere Details wird es erst nach Abschluss der Untersuchungen geben, beispielsweise das Geschlecht des Wolfes oder aus welchem Rudel er stammt.