Wolf reißt wohl in Irgertsheim ein Schaf: Ärger und Sorge bei den Betroffenen

Plus Ein weiteres Schaf ist vermutlich zur Beute eines Wolfes geworden. Das Schaf wurde keine hundert Meter von den Wohnhäusern in Irgerstheim gerissen.

Ein weiterer Schafriss bei Irgertsheim, nur etwa 100 Meter von den Wohnhäusern entfernt, besorgt Landwirte und Jäger. Vermutlich in der Nacht auf Montag wurde ein Mutterschaf auf der Koppel von Landwirt und Jagdvorstand Josef Heindl gerissen. Mit Genickbiss, geöffnetem Brustkorb und angefressen gefunden wurde es am späten Montagnachmittag. Aufgrund des Riss- und Fraßbildes gehen Heindl und Jagdpächter Tobias Gensberger von einem Wolfsriss aus.

Eine offizielle Untersuchung wurde noch am Abend durch Karl-Heinz Fink vom Netzwerk Große Beutegreifer eingeleitet. Er schickt Proben von der Bisswunde nach Oberschleißheim und hofft, dass es ihm gelungen ist, Speichel des Tieres zu erwischen, sodass eine genetische Zuordnung erfolgen kann.