Bergheim

16:04 Uhr

Jetzt melden sich die Mediziner im Fall Gensberger zu Wort

Plus Die Ärzte Martin Kotowicz, Johannes Donhauser, Harald Franck, Martin Schreiber, Shahram Tabrizi und Achim Wolf schreiben einen offenen Brief an den Bergheimer Bürgermeister Tobias Gensberger.

Einen offenen Brief, unterzeichnet von sechs Ärzten inklusive des Gesundheitsamtsleiters, erhielt jetzt Tobias Gensberger, Bürgermeister der Gemeinde Bergheim. Hier der originale Wortlaut.

