Mehr Kindergartenplätze in Bergheim

Der Kindergarten in Bergheim wird umstrukturiert. So können alle Kinder aus dem Gemeindegebiet im kommenden Kindergartenjahr in Bergheim betreut werden. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Im Kinderhaus St. Mauritius entsteht eine neue Regelkindergartengruppe. Die vielen Krippenkinder werden älter und kommen heuer in den Kindergarten, wie Bürgermeister Tobias Gensberger erklärt. In Absprache mit dem Jugendamt wird daher die Betriebserlaubnis geändert, sodass ab September mehr Platz für Kinder ab drei Jahren ist. Mit der neuen Betriebserlaubnis darf in Bergheim zudem ein weiteres Kind mit Behinderung betreut werden.

Mehr Platz im Kindergarten in Bergheim

Momentan besuchen 114 Kinder das Kinderhaus St. Mauritius in Bergheim, die sich in 31 Krippenkinder, 28 Kinder im Waldkindergarten und 55 Regelkindergartenkinder aufteilen. Für Juni 2024 liegen der Gemeinde neue Zahlen vor. Dann sollen 73 Kinder den Regelkindergarten besuchen. Ohne Änderung der Betriebserlaubnis bietet der Bergheimer Kindergarten nur Platz für 75 Kinder in dem Bereich. Mit der neuen Gruppe hat der Bergheimer Kindergarten Puffer für Zuzug, wie Gensberger ausführt. So könnten auch mehr Kinder aus dem Ingolstädter Westen oder aus Neuburg betreut werden. Demnach wird es ab September vier Regelgruppen, drei Krippengruppen und zwei Gruppen im Waldkindergarten geben. In einer Gruppe sollen laut Gensberger nicht mehr als 20 Kinder unterkommen. Für die neue Regelgruppe wird der bisherige Sitzungsaal der Gemeinde umgebaut und mit einer Küchenzeile ausgestattet. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf rund 20.000 Euro für die Ausstattung. Zusätzlich muss die Elektrik und eine Tür erneuert werden. (takh)

