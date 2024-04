Millionenprojekt Kläranlagen: Was kommt auf die Bergheimer Bürger zu?

Grundstückseigentümer in Bergheim müssen sich an den Kosten für die Umstrukturierung der Kläranlagen beteiligen. Infos gibt es auf einer Versammlung, für die nun der Termin steht.

In Bergheim wird das Abwasser aus den Ortsteilen Attenfeld und Unterstall künftig, wie mehrfach berichtet, zur modernen Kläranlage nach Bergheim gepumpt. Hierfür braucht es eine Pumpstation und eine Druckleitung von Unterstall nach Bergheim. Auf die Gemeinde kommen in der Folge Kosten von mehreren Millionen Euro zu. Auch die angeschlossenen Grundstückseigentümer müssen sich hieran beteiligen, in Form von Verbesserungsbeiträgen.

Was auf die Bürgerinnen und Bürger Bergheims zukommt, möchte Bürgermeister Tobias Gensberger auf einer Bürgerversammlung kommunizieren. Hierfür steht nun der Termin fest, nämlich Donnerstag, 13. Juni. Da die Bürgerversammlung im vergangenen Jahr in Unterstall und die drei Jahre davor in Bergheim stattfand, wird man sich nun wieder im Feuerwehrhaus Attenfeld treffen. (ands)

