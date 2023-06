Theater Bergheim: 25 Jahre Ehe – (k)ein Grund zum Feiern!

Am 23. Juni startet der Theaterverein Bergheim seine Aufführungen für das Stück "Die Silberhochzeit". Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort.

Eine Geschichte mitten aus dem echten Leben bringt der Theaterverein Bergheim Mitte Juni auf die Bühne. Der Wiedererkennungswert dürfte hoch sein – zumindest bei langjährigen Ehepaaren. „Die Silberhochzeit“ lautet der Titel des Lustspiels in drei Akten von Regina Lösch, und der Untertitel „Lieber einen Mann als gar keinen Ärger“ ist allemal einen zweiten Gedanken wert. Jedenfalls für Betty Fetzer (Nicole Würzburger) und Helga Geiger (Petra Cacek), deren Ehemänner partout der Meinung sind, eine Silberhochzeit sei kein Anlass für eine größere Feier.

„Betty kann einen Obstkuchen machen, dann gibt’s Kaffee dazu, das reicht“, findet Emil Fetzer (Holger Meilinger). Was seine bessere Hälfte natürlich auf die Palme bringt. Sich nach 25 Ehejahren mit einem Obstkuchen abspeisen zu lassen, den sie noch dazu selber backen soll, dieses Ansinnen wird nur noch getoppt von einer Wette um 30 Liter Bier, die ihm offensichtlich wichtiger sind als 25 Ehejahre. Emils bester Freund Oswald Geiger (Georg Graf) findet, er hätte einen Heldenorden verdient, von einer großen Feier hält er dagegen ebenso wenig wie Emil. Der Haussegen bei den beiden Ehepaaren hängt also schief. Noch schiefer, als er vorher schon hing, als es nur um die Weihnachtsbäume ging, die immer noch in den jeweiligen Wohnzimmern stehen, obwohl der Kalender längst Juni zeigt.

Theater Bergheim spielt dieses Jahr das Stück „Die Silberhochzeit“

„Wir hoffen, dass wir mit der Komödie ins Schwarze treffen“, sagt Hans Bauer, der sich mit Martina Seitle die Regie teilt. Die beiden haben auch das Stück ausgewählt – aus fast 20 Werken, die sie sich zur Ansicht von zwei Theaterverlagen zuschicken ließen. Einige kamen in die engere Auswahl, dann einigten sich die beiden schnell auf „Die Silberhochzeit“.

„Die Spieler haben wir uns dann zusammengesucht“, erzählt er. Erstmals Teil des Ensembles ist Luis Bauer. Er spielt Stefan Fetzer, den Sohn von Emil und Betty, und mischt mit coolen Sprüchen mit. Die betretene Miene seines Vaters, der gerade gemeinsam mit Oswald festgestellt hat, dass seine Silberhochzeit naht, interpretiert der Sohnemann mit der lakonischen Frage: „Lässt Mama sich scheiden?“ Zum zweiten Mal als Theaterspielerin aktiv ist Lea Zeller als Susi Pfeiffer, Stefans Verlobte. Thomas Oppenheimer mimt Max Müller, einen weiteren Nachbarn und Freund von Emil.

Während im ersten Akt also der Geschlechterkampf tobt, dürfen die Zuschauer gespannt sein, was passiert, wenn Erbtante Edith (Martina Seitle) auftaucht. Denn Betty hat der Tante offenbar das Blaue vom Himmel vorgelogen. Nun muss das eilends in die Tat umgesetzt werden, um die Tante nicht zu enttäuschen, und das Erbe, das Emil fest für seine Altersvorsorge eingeplant hat, zu gefährden. Die Ehepartner müssen sich also zusammenraufen, um der Tante eine kleine Komödie in der Komödie vorzuspielen und sich als High Society von Bergheim zu gerieren.

„Die Silberhochzeit“: Premiere des Theatervereins Bergheim ist am 23. Juni

Als Souffleuse ist Nicola Schneider an Bord, um die Maske kümmert sich Tanja Günthner, Licht und Ton liegen in den Händen von Peter Vogelsang und Holger Meilinger, für den Bühnenaufbau verantwortlich sind Ferdinand Diepold, Maximilian und Alexander Feigl sowie Norbert und Daniel Cacek, gestaltet wird die Bühne von Monika Rupp.

Premiere des Stücks ist am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr in der Bergheimer Dorfhalle. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 24. Juni, 19.30 Uhr und Sonntag, 25. Juni, 17.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet im Gemeindezentrum, Schulstraße 11 in Bergheim statt: Sonntag, 11. Juni, Donnerstag, 15. Juni, und Sonntag, 18. Juni, jeweils von 17 bis 19 Uhr sowie Samstag, 10. Juni, von 9 bis 11 Uhr. Restkarten gibt es an der Abendkasse, Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre fünf Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.