Thomas Bauer dankt ab: Bergheim hat nun einen neuen Dritten Bürgermeister

Plus Thomas Bauer hat sein Amt als Gemeinderat und damit auch das des Dritten Bürgermeisters in Bergheim niedergelegt. Nun wurde sein Nachfolger gewählt.

Einstimmig zum neuen dritten Bürgermeister der Gemeinde Bergheim wurde Albert Zeller gewählt. Die Nachwahl wurde notwendig, nachdem der bisherige Amtsinhaber Thomas Bauer aus Attenfeld sein Ehrenamt als Gemeinderat und damit auch das Bürgermeisterstellvertreteramt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

Nachrückerin für Bauer im Gemeinderat ist Michaela Hammerer (DG Bergheim) aus Bergheim. Sie ist 54 Jahre alt und arbeitet als Entwicklerin bei Audi. Eigentlich war sie erst an dritter Stelle auf der Nachrückerliste gestanden, doch die beiden vor ihr Platzierten, Andrea Weck und Mario Dorneburg hatten das Amt aus laut Bürgermeister Tobias Gensberger nachvollziehbaren Gründen abgelehnt. Michaela Hammerer wurde per Akklamation auch Bauers Sitz im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens anvertraut. Den Posten als Verbandsrat des Wasserzweckverbandes Heimberggruppe erhielt Bauers bisheriger Stellvertreter Tobias Schneider.