Unbekannter touchiert Auto in Kreisverkehr und flüchtet

Zwischen Bergheim und Irgertsheim ist ein Unbekannter in den Kreisverkehr gefahren, ohne auf andere Autos zu achten. Es kam zum Unfall, eine Frau verletzte sich.

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Zwiesel fuhr am Samstag gegen 12.20 Uhr auf der Staatsstraße 2214 von Bergheim kommend in Fahrtrichtung Irgertsheim. Beim Befahren des Kreisverkehrs fuhr plötzlich ein bis dato unbekannter Fahrzeugführ mit seinem Fahrzeug unter Missachtung der Vorfahrt in den Kreisverkehr ein und touchierte das Auto der 22-jährigen Frau. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Die Frau aus Zwiesel wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden am Auto der Verletzten. (AZ)