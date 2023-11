Bertoldsheim

vor 17 Min.

Faschingssaison beginnt: Das sind die Prinzenpaare aus Bertoldsheim

Plus Sie kommen aus Bertoldsheim, Straß und Erlbach und sind in den nächsten Wochen das Aushängeschild der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim. Steckbriefe der diesjährigen Regenten.

Von Peter Maier Artikel anhören Shape

Auf sie sind in den nächsten Wochen die Augen gerichtet. Denn sie haben die prächtigsten Gewänder und sind das Aushängeschild ihrer Faschingsgesellschaft: die Prinzenpaare. In Bertoldsheim schlüpfen in diese exponierte Rolle Alina Gieß und Aaron Scheuning sowie Annamarie Lang und Fabian Helbing. Mit Beginn der Faschingssaison stellen sich die Tollitäten vor.

Die Kinderprinzessin Annamarie Lang kommt aus Erlbach und besucht die Maria-Ward-Realschule. Spaß verspürt sie beim Tanzen, Turnen, Malen und natürlich am Fasching. Ihre närrische Karriere begann bereits im Vorschulalter bei den Tanzmäusen und setzte sich in der Kindergarde fort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen