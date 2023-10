Schneller als geplant: Donaubrücke Bertoldsheim ab Donnerstag wieder frei

Ab Donnerstagnachmittag können Autofahrer wieder über die Brücke fahren.

Die Abbrucharbeiten der alten Donaubrücke in Bertoldsheim sind besser und schneller verlaufen als geplant. Daher kann ab Donnerstagnachmittag um 13 Uhr der Verkehr wieder über die neue Brücke laufen. Im Anschluss werden noch verschiedene Rest- und Aufräumarbeiten durchgeführt, bevor es am 31. Oktober in die naturschutzbedingte Winterpause geht.

Ursprünglich sollten die Arbeiten erst im Laufe des 21. Oktober abgeschlossen sein. Am Kraftwerk Bertoldsheim hatte seit Anfang September eine 100 PS starke Betonsäge aus Österreich mit großem Sägeblatt die Betriebsbrücke aus dem Jahr 1967 zerschnitten. Jetzt beginnt der Neubau einer schmalen Brücke. Das Gesamtwerk will der Kreis Neuburg-Schrobenhausen als Bauherr im November 2024 einweihen. (AZ, rew)