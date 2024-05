Neuburg

06:10 Uhr

Neuburger Grundschüler gestalten Insektengarten

Plus In Neuburg werkeln aktuell Grundschulkinder an einem Biotop für Insekten und Kleingetier. Von der oberbayerische Regierung gibt's dafür eine Finanzspritze.

Von Tim Graser

Dass sie hier einen wertvollen Beitrag für ihre Umwelt und die Artenvielfalt leisten, ist den Kindern durchaus bewusst. "Wegen der Bienen, die holen sich dann den Nektar von den Blüten", antwortet eine Schülerin der Neuburger St. Franziskus-Grundschule auf die Frage, warum blühende Wiesen und hohes Gras denn so wichtig sind. Hier an den Buchdruckerwiesen, auf einem unbebauten Grundstück des Neubaugebiets, entsteht aktuell ein "Garten der Vielfalt", ein Biotop für Bienen, Käfer und anderes Kleingetier - bis hin zur Eidechse und der Feldmaus.

Kinder der St. Franziskus-Grundschule bauen den Garten in Kooperation mit der Stadt Neuburg. Verschiedene Klassen wechseln sich schon seit vergangener Woche ab, einiges ist schon entstanden: eine "Benjeshecke", in der abgestorbenes Totholz aufgeschichtet wurde und so zu einer Brutstätte für Vögel werden soll oder ein "Sandarium", ein kleiner Hügel aus Sand und Ästen, in dem beispielsweise Ameisen ihre Eier ablegen können. Am Dienstagvormittag buddeln gerade die 1B und die 2B ein Loch für den "Käferkeller", die "wohnen nämlich gerne im Boden", sagt ein Mädchen. Fachmännisch angeleitet werden die Kinder dabei von Renate Schenberg, die bei der Neuburger Stadtverwaltung für die Grünordnung zuständig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

